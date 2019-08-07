發展低碳城市 台南市將開闢兩座大型生態特色公園

▲台南市工務局最近計畫配合運河星鑽區開發「公97」生態水岸公園，及融合歷史文化興闢北區「公66」生態景觀公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應綠美化生態都市發展，提供民眾優質休閒空間，更順應特色公園需求趨勢，台南市政府廣闢大型公園，工務局最近計畫配合運河星鑽區開發「公97」生態水岸公園，及融合歷史文化興闢北區「公66」生態景觀公園。

工務局表示，為了達到文化首都、低碳城市的目標，藉由曾經孕育府城風華的臺南運河，同時兼顧公園周邊發展與休閒遊憩使用，「公97」以「孕河之心•旗艦領航」作為整體規劃願景，創造豐富多樣的生態水岸公園外，更將綠意延續至周邊鄰近土地，在都市公園及自然生態間，創造公園綠地的最大效益。

「公97」位於運河星鑽地區東北角，面積為1.47公頃，鄰近過去為運河盲段的河道及碼頭用地，隨著近期中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程的開發，將可帶動臺南舊街區軸線與運河水岸周邊區域之發展，更期待藉由整體景觀環境之營造與結合未來臺南捷運與運河水上觀光系統，翻轉台南中西區，賦予都市新活力，打造具有城市文化、親水、觀光、自然生態之水岸公園。工程已於7月15日開工，工程經費為2128萬元，預計明年3月底前即可完工。

此外，北區「公66」之東側鄰321巷藝術聚落及原日軍步兵第二聯隊官舍群，及南側鄰台南轉運站；工務局設計公園發展，定位在融合豐富歷史文化之內涵及地景底蘊，及穩固都市之生態景觀及藝術與創意之主題公園。

工務局表示，遊戲區空間氛圍以呼應古蹟聚落而發展，大樹下的所在位置，加上仿造聚落的空間穿越與屋牆柱衍伸遊具造型，以及一般性基礎材料的運用，「在園區全樹保留，樹木茂密及空間受限情形下」，規劃特色遊具如滑梯、攀牆、天梯、高低槓、高低木、踏階、平衡木、繩求攀爬柱、涵管洞穴、沙坑等獨立單元設施。開闢面積約1.7公頃，工程費2770萬元，目前訂約中，預定8月底開工，預計109年7月即可完成。