自行車道優化打造低碳城市　嘉義市環市自行車道主線全長25公里

▲嘉義市環狀自行車道優化、串聯工程預計年底完工 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年為台灣自行車旅遊年，交通部投入新臺幣16億元推動環島自行車路網升級，並串聯鐵公路等綠色交通，盼吸引更多國內、外旅客騎自行車漫遊台灣。嘉義市區自行車道串連與優化及人本環境建構計畫-環市觀光自行車道系統工程獲內政部營建署補助，核定總經費計1.4億元，預計年底完工。

▲嘉義市自行車道將加寬。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠與市府團隊、設計監造及施工單位等實地視察嘉油鐵馬道工程現況，並一同享受騎自行車遊鐵馬道的樂趣。此案完工後將串聯既有自行車道，並搭配交通處年底建置的公共租賃自行車系統，打造長達25公里的環狀線車道，嘉義市邁向低碳旅行城市將更進一步。



「整個嘉義市就是大家的運動場！」很喜歡騎自行車的黃敏惠談到，來到嘉油鐵馬道考察公共工程，讓她回想起自民國97年啟用的鐵馬道，「建置低碳運輸網絡，發展自行車道路網，是她在過去兩屆任期內重要的施政方針」，凡走過必留下痕跡，凡努力過必留下好成績。大家經常使用的嘉油鐵馬道、世賢路自行車道及頂庄自行車道等，也在她任內完成。鄰近市民常來鐵馬道運動聯誼，隨著樹木成長集結成蔭，成為一個好的運動場域。

黃敏惠說，「環市自行車道經過規劃、設計，結合大眾運輸、自行車與步行，將逐步實現低碳旅行城市。」今年6月全國首創的低底盤電動公車(中山幹線)先發上路，隨之其它幹線也將陸續啟動。而年底將引入嘉義市公共自行車租賃系統，讓低碳運輸網絡更加完整，整個城市動起來，讓嘉義市成為一個「全齡共享，世代宜居」的低碳旅行城市。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市環市自行車道主線全長25公里，並將世賢路自行車道由現行1.8米拓寬為2.4米，車道鋪面改為瀝青混凝土路面，同時解決兩側因樹木板根造成車道不平整的問題，大幅提高騎乘舒適性；並將嘉油鐵馬道中央人行步道空間拓寬，行人與自行車分流，各自享有散步與騎乘自行車的路權與空間。更進一步擴大行人庇護島停等空間，提高行人穿越安全，及美化施工圍籬。

交通處長鄭君健說明，硬體路線建置起來，接下來軟體也跟著進來，搭配環市自行車道，年底的公共租賃自行車系統預計將設置50處租賃站，搭配綿密的公車路線，增加遊客租車、搭車便利性，實現低碳旅遊運輸。

觀光新聞處觀光工程科長林靖淳在簡報時指出，「把最精彩、最精華的部分在自行車路網上串聯起來。」此案是為期三年(107-109)的前瞻計畫，預計改善既有自行車道鋪面平整度計10公里。串連既有自行車道，主線總長度達25公里。改善世賢路人行庇護空間共計16處。

嘉義市現存的自行車道有6個(頂庄、蘭潭、嘉油、世賢、博愛路、港坪花卉)自行車道，加上交通部的環島1號線、1-16號線、1-24號線等，東西南北向都有自行車道，考慮路線可及性等，透過環狀路網，將散布各個區域的自行車道串聯起來。而自行車道也要具備觀光價值，所以也將周邊重要遊憩景點(吃、喝、玩、樂)盤點出來。

►他奶奶的美麗小秘訣