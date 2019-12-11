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西班牙馬德里氣候變遷會議　林淵淙發表低碳城市願景

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▲聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會在西班牙首都馬德里召開，台南市環保局長林淵淙率團與會，並發表「台南低碳城市」經驗，與國際分享台南市減碳與調適的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會在西班牙首都馬德里召開，台南市環保局長林淵淙率（左二）團與會，並發表「台南低碳城市」經驗，與國際分享台南市減碳與調適的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會（COP）在西班牙首都馬德里召開，台南市環保局長林淵淙率團與會，受地方政府永續發展理事會韓國辦公室、高雄環境永續發展能力訓練中心的邀請，在COP會場中的韓國國家館發表「台南低碳城市」，與國際一起探討氣候變遷最新政策趨勢，分享台南市減碳與調適的努力。

林淵淙局長在會議中分享黃偉哲市長對於低碳台南的整體發展概念，將台南在能源轉型、空氣治理與社區為本調適的經驗，並以「脫煤並進行空氣品質控管」、「溫室氣體減量」、「太陽能綠電發展」與「建立韌性海綿城市」等議題進行國際交流。現場有韓國企業提問，希望了解台南或台灣是否有停用化石燃料的相關政策，林淵淙局長也說明台灣在2025年的能源轉型政策，將原本50％的燃煤降至30％、燃氣由20％提高到50％、將再生能源從近5％增至20％。

▲聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會在西班牙首都馬德里召開，台南市環保局長林淵淙率團與會，並發表「台南低碳城市」經驗，與國際分享台南市減碳與調適的努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南太陽能光電城的計畫，也在會議中受到其他城市矚目，巴西的阿雷格里港市政府的代表肯定台南市的低碳政策非常明確且積極、具有企圖心，台南市加速推動陽光電城2.0計畫，讓原訂2021年達到1GW的目標，提前於2019年6月已經達標，並設定下階段目標為2022年達到2GW太陽光電設置容量，達到100％再生能源發電量供全部家戶用電的雄心目標。

空氣品質治理的部分，台南以微型偵測器、無人機等先進科技，結合App的使用，全面監測空氣品質的變化，並成功增加台南藍天日數，減少空氣中的懸浮微粒，提升空氣品質；也透過多元管制計畫，推廣低污染能源使用，響應「棄煤」，自2012年至2018年間汰換175座燃油鍋爐，另透過加嚴生煤許可，台南市生煤許可量自2014年逐年下降，至2018年已減少21萬公噸，減排同時降低污染排放，還給市民好空氣，透過數據顯示，台南市的PM2.5平均值從103年30.2μg/m3，改善至23.0μg/m3，改善幅度高達24％，持續朝向空氣品質標準（15μg/m3）邁進。

此外，台南市與國際氣候發展智庫（ICDI）共同推動的社區為本調適的計畫、推行韌性海綿城市等構面，都獲得在場城市代表及國際與會者一致肯定，認為台南市由下而上的調適政策產出，並且透過參與式預算執行的計畫可作為國際間廣泛學習參考的對象。

林淵淙局長現場回應指出，台南市作為國際城市網絡的一員，能夠在這樣的會議上貢獻並與各國分享、互相學習，是非常好的經驗，期待未來打造台南成為韌性城市以外，更希望可以協助其他城市，共同走向永續發展與韌性之路，也讓更多的國際夥伴認識台灣和台南。這次的會議成果豐碩，台南的經驗在國際上也獲得廣泛迴響。

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