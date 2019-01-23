桃市府環保局長布達　鄭文燦期呂理德推動循環經濟低碳城市

▲桃園市政府環保局長布達，鄭文燦期呂理德推動循環經濟低碳城市。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市府主持「環保局新任局長布達典禮」指出，原環保局局長沈志修，陞任行政院環保署副署長，新任環保局長由中央大學環境教育中心主任呂理德接任，期勉呂理德局長領導環保局團隊，讓桃園邁向一個永續發展、循環經濟的低碳城市。



鄭文燦表示，呂理德為桃園八德人，畢業於國立台灣大學環境工程學研究所博士，曾擔任台灣大學新聞研究所兼任教授、中央大學通識教育中心助理教授、中央大學環境教育中心主任、中國時報資深環境新聞記者，也多次擔任中華民國環境記者聯誼會會長，更曾榮獲行政院新聞局所設立的金鼎獎－傑出新聞人員獎項。

▲桃園市政府環保局長布達，鄭文燦期呂理德推動循環經濟低碳城市。（圖／桃園市政府提供）

而呂理德在擔任中國時報資深環境新聞記者21年間，積極推動環境議題公共化，揭露如鎘米等土壤污染或河川汙染等重大事件，讓社會大眾瞭解，使國人重視整體水資源保育的議題，並由環保記者逐漸成為環保專家，進而進入政府部門服務。

鄭文燦也指出，市府在中央大學協助下提出「桃園海岸生態保護白皮書」，並全國首創海岸管理處，推動桃園市未來海岸管理及生態保護等相關政策；市府也首創低碳暨環境教育中心，推廣環境教育及增設環境教育設施認證，讓桃園把環境當作是資產，而非負債。