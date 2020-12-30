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快訊／蔡英文年終談話連提4次「還好有你們」　承諾執政不鬆懈

▲▼民進黨主席蔡英文於中常會前針對香港議題發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨30日下午舉行2020年最後一次中常會，總統蔡英文以民進黨「黨主席」的身份發表年終談話。談話中，蔡英文連提4次「還好有你們」，感謝國人團結、同心，跟台灣站在一起，強調明年還有很多挑戰，承諾身為執政者不會鬆懈，會繼續為台灣努力。

蔡英文表示，今天是2020年最後一次的民進黨中常會，這也代表，今年就快要到尾聲了，「今年，我們執政展開新的任期，也是相當辛苦的一年。我要謝謝各位常委、黨公職，尤其是蘇貞昌院長所帶領的行政團隊和立院黨團，柯總召尤其辛苦，以及所有的黨職幹部，這一年來的努力」。

蔡英文說，執政不容易，但憑藉大家群策群力，我們即將度過充滿挑戰的2020，「過去一年當中，突如其來的全球疫情，打亂了我們每天的步調，改變每個人的日常生活，也衝擊全世界每個國家的社會秩序」。

蔡英文指出，受到疫情影響，讓人和人之間，在面對面的時候，看到的，往往不是一張完整的臉，但也很可能是比較好看的一張臉。戴著口罩，保持社交距離，已經成為我們的日常，「有些人說，因為『民主防疫』的成功，讓台灣成為全世界最安全的地方之一」。

蔡英文表示，我們有熱心奉獻的「國家隊」，有自動自發、願意落實防疫的國民，最重要的是，我們彼此團結、合作，讓國際社會看到了，台灣這座「堅韌之島」的特質跟能耐。

蔡英文指出，她要告訴國人，這場疫情的抗戰，還在持續中，防疫還沒有到盡頭。就像一場棒球比賽，即使前面八局都領先，到了第九局，我們還是一樣不能鬆懈，「我要拜託大家，一定要持續團結、持續合作、保持信心，我們一定會打贏這場防疫的漫長戰役」。

蔡英文表示，她要告訴大家，這一年來，台灣不僅守住了疫情，經濟也逆勢成長。外資、內資、台商不斷加碼投資台灣，綠能產業的發展，更吸引了Google、微軟落腳台灣，讓新產業帶動新的就業機會。

在對外關係上，蔡英文表示，我們也有不錯的成績。台美關係持續深化，國防戰力也不斷提升，這些成果，都是全體台灣人民共同努力的成果。她也感謝全體國人，還好有你們的團結合作，還好有你們的同心協力，還好有你們的彼此幫忙，還好有你們溫柔、勇敢、堅定和台灣站在一起，「當然，明年我們還有很多挑戰，身為執政者，我們不會鬆懈，也會繼續為台灣努力」。

 

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