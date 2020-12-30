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游盈隆不滿民調遭駁反擊總統府　再列4大爭議打擊蔡英文聲望

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會29日公布最新民調指出，總統蔡英文第二任期施政蜜月期已結束，引發熱議。 對於總統府回應執政團隊沒有假期，更不可能有蜜月期，台灣民意基金會董事長游盈隆29日反擊，總統府這樣回應，太無釐頭、太沒知識、根本不知所云，他還列出了4項打擊蔡英文聲望的爭議事件。

台灣民意基金會29日公布民調，蔡英文第二任期上任七個月，對於她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策的滿意度，52.8%民眾贊同，不贊同36.3%（包含20.6%不太贊同，15.7%一點也不贊同）另有11%沒意見、不知道或拒答。

調查結果指出，和上個月相比，贊同蔡英文處理國家大事方式的人減少2.4個百分點，不贊同的人增加5.2個百分點；這一來一往使得贊同蔡英文國家領導方式的人比不贊同的人只多16.5個百分點，比上個月明顯減少7.6個百分點，意味著蔡英文的整體聲望再度出現明顯下滑現象。

對此，總統府發言人張惇涵回應，民調在不同時間點、不同調查方法，甚或不同的設計，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考，相信執政團隊的每個人，沒人會認為自己有所謂的蜜月期。

不過，台灣民意基金會董事長游盈隆對於總統府的回應並不以為然，他在臉書發文表示，「總統蜜月期」的理論與概念在當代政治科學行諸久遠，幾乎已經成為「常識」，David Gergen膾炙人口的「美國總統的七門課」一書，在這方面就有很多深刻的闡述，但這位總統府發言人顯然不知道「總統蜜月期」的概念，去扯「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」云云，根本和他所討論的「總統蜜月期」風馬牛不相及，是在反駁什麼？

游盈隆進一步指出，以蔡英文第二個總統任期，一開始就擁有長達7個月的蜜月期，那是可喜可賀的事，相對她第一任期，100天左右蜜月期就結束，讓人印象深刻，根據相關研究指出，美國歷任總統蜜月期平均7個月，蔡英文已經達標，是好事一樁，發言人出來反駁、獻醜，實在大可不必，總統府發言人應該要有豐富的人文及社會科學知識，才能應對每天經緯萬端的國家大事，就算没豐富的知識和經驗，也應懂得藏拙之道，總統府發言人其實是一個苦差事，若總統硬要發言人出來回應，發言人恐怕還是要硬著頭皮出來亂掰一通，結果就是這樣，什麼都不是。

對於蔡英文的聲望起伏，游盈隆列出了今年下半年出現了4個重大爭議，最先是7月，蔡政府用「參審制取代陪審制」，引爆司改會等170個民間團體的強烈不滿；接著8月底宣佈「開放美國萊豬進口」；10月關中天，新聞自由爭議浮現；11月秋鬥大遊行，然後是食安疑慮的再度蔓延，這些都顯著地打擊或降低蔡英文整體聲望。

另外，游盈隆也認為，美國川普時代即將走入歷史，台美關係榮景不再，兩岸關係形隨勢轉，未來充滿不確定性，過了2020年，接下來的2021年，蔡總統聲望走勢為何？非常值得關注。

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