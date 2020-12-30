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社宅動土典禮蔡英文、侯友宜全場零互動　蘇侯交頭接耳聊不停

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜三人共同出席警消社宅動土典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜整場聊不停，與總統蔡英文共同出席警消社宅動土典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、新北市長侯友宜30日上午同場出席「內政部興辦新北市中和區警消社會住宅統包工程動土典禮」。近日朝野各黨因萊豬議題槓上，地方與中央法規也不同調，難得同台的蔡英文、蘇貞昌與侯友宜等人互動成外界關注間點。

動土典禮於上午9點半開始，侯友宜最先到場，於場外等待蔡英文長達10分鐘之久，蔡英文抵達後侯向她點頭致意，但總統直接走去貴賓簽名處報到，他們一同進入會場時，活動主持人似乎也沒有注意到站在後方的侯友宜，介紹時僅歡迎蔡英文、蘇貞昌及徐國勇。

蘇貞昌與侯友宜並肩入座，兩人握手後交頭接耳聊不完，互動熱絡，相隔兩個座位的蔡英文與侯友宜，自從致詞、祝禱儀式至最後動土儀式及貴賓合照，兩人幾乎全場零互動。

此外，在活動開始前，蘇貞昌針對中央與地方萊豬政策不同調回應，「食安絕對要全國同步、法律要統一」，蘇貞昌此言也等於提前宣告行政院並不會同意地方縣市自行通過的萊豬自治條例。

蘇貞昌強調，食安絕對要全國同步、法律要統一，政府絕對會嚴格管理。各縣市政府因為議會通過不同的自治條例，內容不同、作業不同、要求也不同，難免會亂，所以政府會依法行使主管機關的職權，到時候會向國人公布，同步才不會亂了套。

▲▼警消社會住宅統包工程開工動土典禮12/30於保二總隊基地舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北長侯友宜、內政部部長徐國勇、內政部次長花敬群應邀與會共同動土祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼警消社會住宅統包工程開工動土典禮12/30於保二總隊基地舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北長侯友宜、內政部部長徐國勇、內政部次長花敬群應邀與會共同動土祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼警消社會住宅統包工程開工動土典禮12/30於保二總隊基地舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北長侯友宜、內政部部長徐國勇、內政部次長花敬群應邀與會共同動土祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

▲警消社會住宅統包工程開工動土典禮於保二總隊基地舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北長侯友宜、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群應邀與會共同動土祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

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