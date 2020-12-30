快訊／2020年最後一次中常會　蔡英文下午發表黨主席年終談話

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨30日下午舉行2020年最後一次中常會，總統蔡英文將以民進黨「黨主席」的身份發表年終談話，除了向黨內同志闡述過去這一年整體國政狀況外，也感謝所有黨工這一年來的辛勞，並給予鼓勵，迎接接下來新的一年。

蔡英文下午是以「黨主席」身份向黨內發表年終談話，預計談及總體的國政事務，主要是向黨內同志闡述過去這一年蔡政府的執政狀況，並感謝黨內從年初總統大選、防疫，到520她重掌黨主席，推動黨員入黨，以及各項青年入黨的辛勞，也藉著2020年最後一次中常會，鼓勵黨內士氣，繼續迎接新的一年。

有關年終談話，事實上，自蔡英文上任總統之後，一整年的重要談話，主要聚焦在每年10月10日的國慶演說。而2020年因適逢選戰，5月20日甫完成連任，也已發表過就職演說。換言之，蔡英文2020年對於國政的重要談話，已在就職典禮、雙十國慶完成。

回顧過去蔡英文執政這幾年，都沒有發表過年終談話。比較特別的是，2019年1月2日，當時蔡英文政府才剛遭逢2018年九合一選舉大敗，但中國國家主席習近平在其元旦談話中，談及一國兩制台灣方案，她才上火線強硬回擊，外界雖有聲音認為她「撿到槍」，但蔡英文的聲勢當時也因此開始止跌回升。