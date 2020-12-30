電動滑板車違規最高罰3600元　地方政府自訂「速限」

▲電動代步車成為個人新型運輸工具。（資料照／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會30日三讀修正《道路交通管理處罰條例》，未來各類個人運輸工具，包含電動輔助載具、電動滑板車、電動輪椅、個人電動代步運具等納入規範，違反規定者，最高可處新台幣3600元罰鍰，速限和路段等其他細節由地方政府自訂。

根據提案說明，有鑑於電動車輛或輔助設備產業之迅速發展，日新月異的新興電動個人輔助移動裝置（Electric Personal Assistive Mobility Device，EPAMD）或個人電動移動裝置（Personal Motorized Mobility Device，PMMD），已成為新型態綠能交通工具，大量運用於城市觀光與個人微距代步工具，有必要針對各類個人運輸工具，予以有效管理及規範。

根據條文，個人行動運具指設計乘載1人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下之載具。至於個人行動運具的行駛路段、時間、速度限制及其他相關管理事項之辦法，則由直轄市、縣市政府定之；違反規定者，處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

此外，未滿14歲駕駛個人行動運具，處600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。另也要求租賃業者出租車輛，應教導消費者騎乘及使用方法及道路行駛規定，違者罰600元以上1200元以下罰鍰。

至於使用經衛生主管機關公告的醫療電動代步車及動力式輪椅，在人行道上行駛的速率不得超過每小時6公里，違者處300元罰鍰。

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