驚悚畫面曝！騎士時速近百闖燈撞電動滑板車　噴飛10米送醫不治

記者張君豪／台北報導



台北市市民大道七段與昆陽街口25日晚間18時許發生一起嚴重交通事故，一名騎普通重機車的王姓男子沿市民大道七段西往東內側車道直行至昆陽街口時，路口號誌變成紅燈，機車騎士卻加速闖過，與駕駛電動滑板車之郭姓男子發生碰撞。王男當場腹腔出血，緊急送往三軍總醫院急救仍宣告不治死亡。根據影像顯示，當時王男撞擊騎滑板車民眾，整個人噴飛10多公尺墜下，畫面相當驚悚。

▲南港區一騎士闖紅燈不慎撞上使用電動滑板車民眾，騎士當場身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港區一騎士闖紅燈撞上使用電動滑板車民眾，騎士當場身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

滑板車郭姓男子臉部骨折、腦部出血，經急救後目前無生命危險。雙方駕駛酒測值均抽血檢驗中。相關肇事原因仍待警方進一步調查。

南港警方提醒行人，過路口時應行走行人穿越道並遵守號誌，於號誌變換之際時更應小心謹慎，耐心等待下一輪綠燈，勿搶快闖紅燈；另提醒駕駛者，開車千萬別超速、行經路口應預防性減速且遇有行人時應停讓，以避免事故之發生。

南港警方將加強取締闖紅燈等違反號誌管制之交通違規，並運用移動式測速照相加強夜間超速違規取締工作，以防制交通事故之發生。

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