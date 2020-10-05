鹿港輪椅伯「三寶式壓馬路」！內側車道迴轉+逆向...驚悚指數破表

▲彰化鹿港24日下午出現一名阿伯乘坐輪椅，大膽行駛於內側車道。（圖／翻攝臉書《社團意外災難通報告密室》）

記者李忠憲、徐愷昕／彰化報導

彰化一名阿伯9月24日下午乘坐電動輪椅經過鹿港中正路上時，竟大膽行駛於內側車道上，且前進一半後又隨即迴轉，瞬間演變成「逆向行駛」的恐怖局面，嚇壞一旁用路人！而事發監視器畫面被上傳臉書後也引發熱議，大家不禁直呼，「無敵霹靂恐怖耶」、「太危險了」，認為這種上路模式實在太誇張，不管是誰撞到他都只能自認倒楣。

彰化鹿港中正路車流量不小，9月24日下午3時許就有民眾經過時發現，一位坐輪椅阿伯似乎完全沒有注意路況，直接行駛在內側車道上，經過的人車都要自動閃過他以免事故發生，其中甚至有車輛為了閃躲，還被迫開到對向車道！路上車輛來來往往，而阿伯仍一點警覺也沒有，前進至某路段時還一個大迴轉，直接逆向開在雙黃線上。

▲▼阿伯事後還直接迴轉逆向行駛，嚇壞不少經過的用路人。（圖／翻攝臉書《社團意外災難通報告密室》）

該影片事後被上傳至臉書社團《意外災難通報告密室》，大家看完紛紛覺得太離譜，直呼阿伯根本是「移動式神主牌」，部分網友則開玩笑表示，「復健練平衡啦」、「誰家的公媽快點請回去安座」、「他也是四輪」，也有人擔心阿伯可能是精神錯亂，家屬應該多注意。

對此，鹿港派出所則表示，雖然醫療用電動代步車不是法規所稱的車輛，但務必仍須遵守行人相關規定，如果出現任意穿越車道的情形，恐會吃上300元罰單。

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▲車輛經過阿伯都要自動閃避。（圖／翻攝臉書《社團意外災難通報告密室》）