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霸王寒流來襲！北市12小時7人OHCA　其中5人「家屬悲痛放棄急救」

記者袁茵／台北報導

這一波霸王寒流在30日凌晨伴隨鋒面通過後迅速南下，北部局部地區已出現10度低溫，且預估還會逐步下降，北市警消資料顯示，自30日0時至中午為止，已經接獲7件OHCA案；台北市政府昨也已啟動「酷寒應變專案」，提供街友低溫避寒所，並設置24小時通報專線，如有需要緊急協助，或發現社區內的獨居老人、街友需要協助，都可以撥打通報專線。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流來襲，北市接獲多件OHCA，而北市府也緊急啟動6項應變措施。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象局課長羅雅尹30日表示，寒流迅速南下影響，目前北部局部地區已出現10度低溫，氣溫還會逐步下降；整體來說，北部局部地區上午就下探10度，中部地區中午過後也會降到10度，南部時間則會稍晚，但傍晚到入夜也會明顯轉冷。

羅雅尹指出，預估這波寒流最明顯時間為30日晚間至31日一整天，會持續到元旦清晨，各地最低溫中部以北、宜蘭及花蓮6至8度，南部、台東9至10度，沿海空曠及近山區還會再低2度。

據北市警消資料顯示，從30日0時至中午止，北市已接獲7件內科OHCA案，5件家屬放棄急救、2件醫院持續醫治；而5件放棄急救案中，有一名年約56歲，其餘皆為80幾至90幾歲長者。不過OHCA是否全為天冷所致，仍有待進一步調查。

為因應寒流來襲，北市府災防辦於昨29日16時邀集相關單位研商整備6項應變作為，第一，寒流期間心血管疾病好發，衛生局已加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導；第二，30日午後氣溫接近0度，陽明山區巴拉卡公路及竹子湖路可能有路面結冰及濕滑的情況，交通局及相關單位已預為整備因應，並掌握山區天氣及道路狀況，必要時啟動交管機制因應。

台北市政府表示，第三，社會局已啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並開放遊民收容所供遊民避寒，必要時由民政局提供相關協助，可撥打通報專線2722-6497，或1999台北市民當家熱線；第四，消防局加強宣導民眾用火用電安全，熱水器應保持通風以防一氧化碳中毒；第五，產發局加強宣導坡地農作物寒害預防，並掌握災害情況；第六，社會局及衛生局已通報相關老福機構預為因應。

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