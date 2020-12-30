網驚見衛星雲圖「極地將軍」猛吐寒氣凍台　鄭明典給出科學解釋

▲寒流冰封台灣，有網友覺得今早的衛星雲圖，看起來像冬將軍對台灣嘔吐。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

最強寒流來襲！今天凌晨伴隨鋒面通過後，寒流就迅速南下，北部局部地區已出現10度低溫，今天還會逐步下降。有網友看到今早的衛星雲圖後留言認為，看起來像冬將軍對台灣嘔吐。氣象局長鄭明典解釋，密密麻麻的小積雲排成多條線狀，稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面的特徵。

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▲寒流冰封台灣，有網友覺得今早的衛星雲圖，看起來像冬將軍對台灣嘔吐。（圖／翻攝自Facebook）

寒流持續冰封台灣，有網友覺得今早的衛星雲圖，看起來像冬將軍對台灣嘔吐。事實上，鄭明典今早也恰好在臉書上解釋，密密麻麻的小積雲排成多條線狀，稱為「雲街」，這是冷空氣流經暖水面的特徵。看到這種特徵就會想到冷空氣，所以也會稱這類雲形為「冷平流雲系」！

▲鄭明典解釋雲街成因。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典另也說明，地面積雪越厚，衛星影像看起來就越白。積雪的特徵是會顯露一些地面特徵，如城市、湖泊、大河等等，但是積雪很厚時，這些特徵也可能不明顯，尤其和「霧」混在一起時更難辨識。今天這個案例，積雪是淺灰色，很好辨識！

▲寒流來襲，氣象局課長羅雅尹說明低溫。（圖／記者黃國霖攝）

氣象局課長羅雅尹表示，寒流迅速南下影響，目前北部局部地區已出現10度低溫，氣溫還會逐步下降，整體來說，北部上午就有機會下探10度，中部地區中午過後也會降到10度，南部時間會稍晚，但傍晚到入夜也會明顯轉冷。

▲今天越晚越凍，從北到南氣溫將陸續下探10度以下。（圖／中央氣象局）

預估這波寒流最明顯時間為，今晚至31日一整天，也會持續至元旦清晨，各地最低溫中部以北、宜蘭及花蓮6-8度，南部、台東9-10度，沿海空曠及近山區還會再低2度。

降雨部分，今天伴隨鋒面水氣通過，北部、東半部有局部短暫雨，下半天到晚上後水氣逐漸減少，未來兩天降雨趨緩，以東半部、大台北地區為主。

羅雅尹提醒，這波寒流降溫速度非常快，接下來2天還會持續低溫，北部許多測站從0-8點，降溫幅度已達8-10度之多，尤其今天白天氣溫還會再下降，跟昨天白天相比，落差超過15度。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

另有民眾反應，今天清晨風大到好像颱風天，氣象局說明，這波寒流南下伴隨很強的東北風快速增強，台灣各沿海空曠地區及各離島易有8至11級強陣風，海面浪高可達5至7米，這種狀況較少見，容易造成輕忽及危險。

至於高山下雪部分，氣象局預估今天下午到明天，北部東北部1000-2000公尺高山溫度會降到0度以下，若溫度跟水氣配合上，不排除有下雪機會，但水氣明起就會減少，屆時就得碰碰運氣。

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