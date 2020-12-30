快訊／柯文哲宣布北市跨年照常舉辦　24小時持續觀察疫情變化

▲柯文哲出席「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」上樑祈福典禮。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

距離跨年只剩下1天，北市跨年防疫作為備受外界高度關注。台北市長柯文哲30日出席活動時表示，跨年晚會還是朝舉辦的方向籌辦，但還是會觀察未來24小時內的疫情變化，也請要來參加活動的市民朋友，要下載台北通、將資料輸入進去，屆時才能快速通關，「不要浪費時間。」

柯文哲30日出席「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」上樑祈福典禮。對於北市跨年活動，柯文哲表示，現場會有劃定區域管制、限定人數，更重要的是一定要戴口罩，除了吃飯以外，不要把口罩拿下來。

對於跨年夜剛好碰上寒流來襲，柯文哲表示，在家看電視也是一種跨年的方法，根據他之前走台北大縱走的經驗，在台北盆地稜線上看101還滿清楚的，所以他也鼓勵大家到周邊山上，甚至基隆河畔、大佳河濱公園等空曠地區去看101，「一樣很清楚，不一定要到市府前廣場聚在那！」

在北市跨年此次採取實施實聯（名）制方式，柯文哲也建議要參加的人一定要拿出手機下載台北通APP，然後把資料輸入進去，接著就會有QRcode方便民眾快速通關，「不會浪費時間」，實聯制也能盡量讓防疫追蹤比較有效率。

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