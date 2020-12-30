十大財經新聞（上）習近平「脫貧中國夢」達陣　經濟Ｖ型反轉　

▲經過八年努力，習近平的「脫貧中國夢」初步宣告落幕。（圖／路透）

2020年是動盪的一年，新冠疫情肆虐下，全球經濟受阻，但最初發現疫情的大陸迅速重整，不僅控制疫情有成，經濟上也順利復產復工。《ETtoday新聞雲》整理2020年大陸十大財經新聞，分成上下兩篇推出，包含經濟V型反轉、中美貿易戰、脫貧攻堅收成效以及十四五規劃等，供讀者迅速回顧與掌握。

（一）新冠疫情衝擊全球 大陸經濟實現Ｖ型反轉

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，一開始爆發疫情的中國，經濟生活一度按下「暫停鍵」，根據國家統計局數據，今年第一季的GDP比去年下降6.8%。

然而，在官方重手防疫的情況下，「經濟馬車」在第二季恢復奔跑，成長速度由轉正，第三季GDP成長4.9%，實現V型反轉。

世界銀行12月23日發佈《中國經濟簡報：從復蘇走向再平衡》，預測其2020年經濟成長為2%，至於明年，隨著消費者和企業信心增強，還有勞動市場狀況改善，經濟活動擴大到私人投資和消費領域下，經濟成長預計回升到7.9%。

▲川普將貿易戰戰場延伸到大陸科技領域。（圖／路透）

（二）中美貿易戰停不了 美國持續出手圍堵「中國智造」

美國總統川普上任後，對大陸發起貿易戰，除了實體商品，近來更把觸角延伸到科技領域，包含華為、中興、TikTok甚至微信都是目標。

針對川普的動作，《華爾街日報》曾分析，在兩強相爭下，川普真正想傳遞的訊息是，美國不再歡迎這些中國企業，由於中美關係降到十多年來的冰點，美國政府對TikTok、微信的禁令，勢必進一步分裂大經濟體的網路世界。

川普對大陸科技領域的圍堵，在其連任之路中斷後，也出現破口。像是美國聯邦法官12月7日下令，商務部不得對短影音分享平台TikTok實施限制，儘管美國政府決定上訴，但政權交接後，拜登政府對「中國智造」是否持續圍堵，將是各界觀察重點。

（三）脫貧攻堅交成績單 習近平「中國夢1.0」達陣

中共在2015年決定啟動「脱貧攻堅」行動，按照計劃，到2020年將實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部「摘帽」。然而，脫貧攻堅收官年的一開始，新冠疫情就爆發，讓外界原本認為此目標難以達成。

不過，中共中央總書記習近平，12月3日表示，八年來，中國消除了絕對貧困和區域性整體貧困，近1億貧困人口實現脫貧，宣告這張「脫貧成績單」初步達陣。

儘管吹響脫貧的勝利號角，其內部貧富差距、城市發展失衡等情況依然存在，尤其國務院總理李克強年初在全國兩會記者會上透露，「中國現有6億人每月收入也就1000元」，一度引起軒然大波。

中國社科院12月9日發布《休閒：2019～2020年休閒發展報告》，顯示有44.4%的人一年休閒消費開支在人民幣1000元及以下，更加深外界對脫貧工作成效的疑問。

對此，中國財政部副部長程麗華表示，在貧困人口、貧困縣大幅減少的情況下，中央財政脫貧攻堅投入規模不降反增，5年來每年新增中央財政專項扶貧資金200億元，顯示「脫貧」是第一步，「攻堅」是下一階段目標。

▲記者直擊甘肅廣河縣脫貧工作。（圖／記者曾俊豪攝）

（四）十四五規劃公布 新基建、鄉村振興受矚目

中共十九屆五中全會於10月26日至29日召開，會後發布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，此規劃涉及中國未來5年乃至15年的發展藍圖。

《新華社》報導，規劃建議從六個「新」提出「十四五」時期的經濟社會發展主要目標，分別是：經濟發展取得新成效，改革開放邁出新步伐，社會文明程度得到新提高，生態文明建設實現新進步，民生福祉達到新水平，國家治理效能得到新提升。

▲RCEP成為全球最大的自貿協定。（圖／路透社）

（五）15國攜手簽署RECP 促成全球最大自貿協定

歷經八年談判，亞太地區15個國家11月簽署區域全面經濟夥伴協議（RCEP），其成員包含印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東協十國，加上中國大陸、日本、韓國、澳洲和紐西蘭，一共15個國家。

RCEP預計在2021年底或2022年初生效，若按如果按照GDP總量26兆美元、人口22.7億人和出口總量5.2兆美元來衡量，RCEP將是全球最大的自由貿易協定（FTA）。