陸對台「口袋工具很多」　趙春山：2021年是復談最後機會

▲▼淡江大學中國大陸研究所教授趙春山。（圖／記者陳政錄攝）▲▼淡江大學中國大陸研究所教授趙春山。（圖／記者陳政錄攝）today.net/images/4406/d4406757.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/4406/d4406757.jpg" alt="▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）" width="600" height="400" title="▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）">

▲趙春山認為北京處理台灣問題的工具很多 。（圖／路透社）

文／中評社

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山25日表示，美國準總統拜登上台後，絕對不會放棄台灣，因為在中美長期鬥爭下，台灣的地緣政治非常重要，現在兩岸的問題不在親不親美，而是卡在「跟大陸和解」，不承認一中、九二共識，雙方就沒有談判的通關密語，就必須冒著擦槍走火的風險。

趙春山進一步指出，蔡政府現在的準備完全是軍備競賽，以為這樣就能遏阻，但大陸口袋裡有很多工具，不一定要用軍事，他不認為大陸會對台動武，因為其他工具一樣可以達到相同目的，台灣經濟順差4成來自大陸，經濟工具大陸非常多，這是沒有煙硝的戰爭。這樣的問題很嚴重，但台灣老百姓就是沒有感覺，更誇張的是不斷有人在誤導。

台灣競爭力論壇25日下午舉辦高峰會探討國際情勢，場次一主題為中美關係，由台灣競爭力論壇理事長紀俊臣主持，邀請前行政院長張善政、前國發會主委、政治大學經濟系教授林祖嘉與談；場次二為兩岸關係，由台灣競爭力論壇執行長謝明輝主持，邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、文化大學社會科學院長趙建民與談；場次三由台灣公共行政暨公共事務係所聯合會榮譽會長彭錦鵬主持，邀請台灣競爭力論壇創會理事長林建甫、東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬與談。



▲淡江大學中國大陸研究所教授趙春山。（圖／記者陳政錄攝）

趙春山25日在論壇上回應民眾提問，蔡政府過去非常支持美國總統川普，未來會不會遭到報復？準總統拜登上台後，還會把台灣綁在戰車上，導致兩岸擦槍走火嗎？趙春山表示，美國不會放棄台灣，只要中美長期鬥爭，台灣在第一島鏈的地緣政治就會非常重要，台灣從過去兩蔣時代至今，跟美國的關係都非常密切，只是走向同時也跟中國大陸維持關係，特別是在馬英九執政時期。

趙春山說，現在兩岸問題不是台灣親不親美的問題，過去馬英九主張親美、和陸、友日，也跟美國很密切，兩岸的重點在「跟大陸和解」，否則就只能走向一邊倒，變成「人為刀俎、我為魚肉」。

趙春山強調，拜登不會放棄台灣，民進黨政府也沒有別的選擇，只能親美，但現在卡在一中的問題，你不承認一中、九二共識，雙方就沒有談判的通關密語，就必須冒著擦槍走火的風險，中美之間過去也有擦槍走火的事件，難保台灣海峽未來不會有，而兩岸要復談，2021年是最後的機會。

趙春山認為，不承認九二共識就不談，就會產生誤解，就有可能擦槍走火，問題繼續僵持，兩岸惡性循環，台灣就會非常危險，但台灣民眾經過媒體、名嘴渲染，對這些重要問題也沒興趣，一定要等到那一天。

▲兩岸軍事實力差距持續擴大 。（圖／路透社）