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中俄靠緊緊！習近平與普丁通電話：兩國關係「真金不怕火煉」

▲習近平和俄羅斯總統普京共同出席中俄地方領導人對話會。（圖／路透社）

▲習近平和俄羅斯總統普丁共同出席中俄地方領導人對話會。（資料圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國家主席習近平28日晚與俄羅斯總統普丁通電話，雙方互致新年問候並就兩國關係交換意見。習近平表示新型肺炎疫情大流行，對人類生命安全構成挑戰，嚴重衝擊世界經濟，但兩國關係真金不怕火煉；中俄加強戰略協作，能有效抵禦打壓分化兩國的任何圖謀。

據《新華社》報導，習近平指出，2020年對于中俄兩國和全世界都是極不平凡的一年，危難時刻，中俄關係的獨特優勢和寶貴價值愈加凸顯，雙方守望相助，共克時艱，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，體現了兩國高水平互信和友誼。

習近平進一步稱，兩國積極引領國際抗疫合作，順利推進共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，共同慶祝世界反法西斯戰爭勝利暨聯合國成立75周年，在二十國集團、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內發揮重要引領作用，成為維護國際公平正義、踐行多邊主義的中流砥柱。

▲習近平訪問俄羅斯，普丁親手做煎餅。（圖／路透社）

習近平強調，《中俄睦鄰友好合作條約》確立的世代友好理念和新型國際關係原則是國際關係史上的一大創舉，雙方要以明年慶祝條約簽署20周年為契機，在更大範圍、更闊領域、更深層次上推進雙方合作；雙方要加強發展戰略對接，壯大合作新動能，繼續辦好中俄科技創新年，推動兩國科技界、產業界開展全方位交流合作。

習近平最後表示，中俄關係不受國際風雲變幻影響，不受任何其他因素干擾；中方願與俄方堅定不移發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現各自國家發展振興，為構建新型國際關係和人類命運共同體作出更大貢獻。

普丁表示，中俄雙方互相支持抗疫，在經貿、能源、科技等各領域，持續推進合作，俄方願與中方繼續在國際事務中，密切協調及合作，為維護全球戰略穩定作出貢獻。兩國元首同意繼續通過各種方式保持溝通。

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