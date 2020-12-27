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習近平為連任也打台灣牌？　趙建民：陸民意對兩岸和平不利

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中評社

「現在是兩岸情勢40年以來最危急的時候！」前陸委會副主委、中國文化大學社會科學院院長趙建民25日表示，中國大陸民意現在對兩岸和平的態度非常不利，包括認為台灣站在大陸的對立面，跟美國一起遏止中國夢，再加上台美選舉會打抗中牌，2022年大陸會不會打台灣牌？且大陸在國際動作上都強勢出擊，這三個因素都對兩岸和平很不利。而最危險的是台灣舞照跳、馬照跑，從來都不覺得中國大陸危險，大家都麻痺了。

台灣競爭力論壇25日下午舉辦高峰會探討國際情勢，兩岸關係場次，邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、文化大學社會科學院長趙建民與談。

趙建民在論壇上表示，現在很多「國內外」的學者都說兩岸關係是空前的緊張，台灣也很有趣，敵人逼得越厲害，我們就越放鬆，包括美國CIA的前局長、參謀會議前主席，軍事大將領跟情報頭子聯合發表的一篇文章，說明年1月拜登要上台這段時間，解放軍有可能一舉攻台，可是現在好像舞照跳、馬照跑，台灣的感覺是天下太太平。

「現在是兩岸情勢40年以來最危急的時候！」趙建民說，本來大陸叫做惠台方案，現在改成「一國兩制，台灣方案」，一國兩制重出江湖，在馬政府時期根本提都不提，而一國兩制在香港的狀況是「國安法」。另外，在蔡英文的執政下，中國大陸已經進入啟動統一過程的前期階段，要壓迫你進行統一的談判。過去是不談統一的，而是談兩岸交流。

趙建民指出，兩岸過去講和平紅利，現在是武統，大陸學者在大陸要主張和平的非常危險、非常的辛苦；過去親美友中，現在則是美中在台海軍備競賽，前兩天美國軍艦走過一趟，而只要美國軍一來，解放軍馬上後面跟著走，台海地區已經成為全球軍事最緊張的地區之一！過去兩岸簽ECFA，日韓通通很緊張，但現在台灣成為亞洲東亞地區最孤立的一個經濟體。

趙建民反諷，蔡政府非常的厲害、了不起，短短4年間，把兩岸搞成這個樣子也不容易，兩岸可以從過去惠台方案、和平紅利、最美的風景，到現在好像戰爭擺在眼前。

▲▼文化大學社會科學院院長趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼文化大學社會科學院院長趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

趙建民強調，中國大陸最關心的一個問題是台灣站在大陸的對立面、跟美國站在一起，遏止中國偉大復興。台灣的政策專做非常嚴重的錯誤，過去大陸人稱最美的風景是台灣人，現在大陸的民意呢？這是第一個危險。

趙建民說，第二個危險是2022年，蔡英文為了連任可以打大陸牌、香港牌，川普為了連任打香港牌、打大陸牌、打台灣牌，為了連任都是無所不用其極，大陸領導人要連任會不會打台灣牌？台灣卻都不去想這個問題。

趙建民指出，第三個危險，大陸強勢出擊，國際經貿大戰略一帶一路、亞投行等一個個推出來，成為美國要打中美貿易戰的主要原因，中國大陸在在東海、釣魚台、南海、台海地區控制臨近水域、主權不容挑戰，這些內涵對兩岸和平穩定都很不利。

趙建民認為，兩岸看起來實力越來越失衡，可是重點是兩岸的認知差距越來越大，蔡英文在今年520就職演說，講的是兩岸和平對等、民主對話，從台灣角度來講非常善意，可是中國大陸怎麼理解？我們是數典忘祖，聯合美國遏止中國夢，挑戰主體文化底線會地動山搖。兩岸雞同鴨講，思維完全都不在一起。　

趙建民說，導致戰爭兩個最主要的因素，第一是實力大小差距太大、第二是誤判，一方覺得對方一定不會怎麼樣，一直警告對方，可是對方一直覺得只是嚇唬人。而這兩個條件同時存在台灣，我們從來都不覺得中國大陸危險，「這是兩岸當前最危險的地方，大家都麻痹了。」

趙建民表示，現在台海空前緊張，經濟又被孤立，怎麼辦？首先，我們的政策一定要能夠對話，要能保護或者擴大我們在大陸市場的經濟利益，中美雖然對抗，但特斯拉還到大陸投資50億美元，更多的美國企業加強大陸的聯繫，我們不能只選擇脫鉤。　第二，兩岸政策一定要能讓我們能參加國際經濟整合，不能像現在這樣完全沒辦法。

趙建民說，第三，一定要找出兩岸和平，現在兩岸是軍事競賽，我們今年光是「國防」經費就花了新台幣1兆元，我們有本錢從事兩岸軍備競賽嗎？兩岸一定要回到和平。我們一定要使得大陸尊重欣賞台灣，但現在我們的做法是使大陸痛恨台灣，欲去之而後快，這樣兩岸怎麼可能和平？

▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲習近平與拜登2013年曾在北京會面。（圖／路透）

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