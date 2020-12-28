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陸積極考慮加入CPTPP　日駐陸大使：觀察是否做好準備

▲▼陸積極考慮加入CPTPP　日駐陸大使：觀察是否做好準備。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲日本新任駐華大使垂秀夫。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本新任駐華大使垂秀夫近日接受《澎湃新聞》訪問時表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

垂秀夫指出，日中關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，對中國來說也應該是同樣的，儘管日中關係對彼此都很重要，但是它也有著脆弱的一面，一路走來，既有好的時期，也有不好的時期，「今天比較良好的日中關係來之不易，應該珍惜這一局面。」

垂秀夫提到，日中兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的，但毋庸置疑的是，二者也是互相搬不走的鄰居，既然如此，就只有通過外交手段在日中之間建立起穩定的關係，在堅持正當主張的同時，也要盡可能地開拓合作領域、積極保持互動。

垂秀夫還說，2006年安倍第一次內閣時期，提出了「戰略互惠關係」，後來中方也接受了這個概念，這個概念最核心的內容就是要建立穩定的、不受外部環境影響的、有建設性的關係，「從這個角度來說，我相信雖然我們的首相換了，但對華政策上大方向、大戰略還是不會有改變。」

對於RCEP、FTA等經貿協議的前景，垂秀夫表示，當前的課題是RCEP的早日生效與全面落實，關於日中韓FTA，今後將參考RCEP的實施情況展開討論，包含規則在內，重要的是要使其成為大幅超越RCEP的高標準協定。

垂秀夫指出，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

垂秀夫強調，日中之間確實還存在著一些懸而未決的課題，但是作為在世界經濟中發揮巨大作用、牽引東亞地區繁榮火車頭的日中韓三國，應本著攜手解決國際社會各種各樣課題的宗旨，繼續推進務實合作。

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