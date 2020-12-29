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社會 社會焦點 保障人權

前雇主爆他「2週工程4萬薪」嫌太少不幹！五寶爸駁斥：不實指控

記者白珈陽／台中報導

台中「五寶爸」江男遭陳姓前雇主爆料，江男收受各界物資、善款後，未將資源用在孩子身上，反而夫妻倆會拿去吃好料、買iPhone，該上班時也是有一搭沒一搭，常常借了錢就不到班，甚至某次工程只要2個禮拜的工期就能賺到4萬元，竟被江男嫌「沒賺頭」拒絕，看見江在媒體上與私底下表現完全不同人，讓他氣憤難耐。對此，五寶爸29日下午表示，iPhone只是幫朋友賣，而他已找到2份新工作，將會全力養家。

▲五寶爸今日下午於記者會出面說明。（圖／記者白珈陽攝）

▲五寶爸今日下午於記者會出面說明。（圖／記者白珈陽攝）

從事隔音棉工程的陳姓前雇主表示，他們一開始是朋友，後來見江男生活困頓，遂找他一起工作，但江男工作時常翹頭，也常預借現金，某次防火棉工程要介紹給江男，工期僅2個星期就有4萬元報酬，但江男卻在電話中回「錢太少、沒賺頭」拒絕，還說「要去可以，但要先借3萬頂用」，他請江男先簽借據，而江男竟翻臉回嗆，令他相當切心。另外，江男還會偷走公司內的民生用品，如米粉、衛生紙、濃湯湯包等，質問江是否把物資帶走，他卻堅決否認，非常無奈。

▲前雇主為江男介紹工作遭拒。（圖／陳姓前雇主提供）

前雇主指出，大約4年前，因江男夫婦要上下班，江妻娘家也沒辦法顧，於是江男拜託他把5名幼子中的2女兒接回家中照顧，直至女兒約3歲時，才讓江男帶回去，但對方沒有付一毛錢（扶養費）。期間，江男雖曾要求要帶回2女兒，但他們認為江男家庭環境對孩子成長不好，不但對方工作不穩定，常向周遭友人借錢、欠款，甚至江男的母親還疑似有吸毒情形，情緒不穩時疑會對孩子拳腳相向，前雇主說，2女兒相當乖巧可愛，又很貼心，見長輩腰痛時還會主動遞椅子，因此要讓孩子回去面對如此不堪的生活，他們是相當不捨。

▲▼ 。（圖／陳姓前雇主提供）

▲▼ 前雇主表示，江家疑對孩子拳腳相向；下圖疑為毒品吸食器。（圖／陳姓前雇主提供）

針對上述說法，江男今日下午3時許於記者會上駁斥「都是不實指控」，對於外界質疑他將善款挪去買蘋果手機，江出示螢幕已有多處裂痕的手機表示，他手機是在約7年前新婚的時候買的，後來再也沒換過，圖片中2支蘋果手機是幫友人賣的，因友人知道他生活有困難，把2支手機賣出後可讓他賺5000元，他認為可以貼補家用、付房租，便答應友人幫忙轉售。

▲五寶爸今日下午於記者會出面說明。（圖／記者白珈陽攝）

▲五寶爸出示螢幕滿是裂痕的手機。（圖／記者白珈陽攝）

至於曾拒絕前雇主工作邀約，江男表示，因當時他有穩定的工作，也是善心人士轉介的，他認為要先把欠別人的錢、人情還清，所以才拒絕。

在網友協助下，江男已找到2份工作，其一是在大肚一間五金廢料行，時間從早上8時至下午5時，其二是東區一間汽車美容店，晚間7時至凌晨2時，2份工資加起來約有6萬元。江男說，他感謝社會各界的協助，將會好好做好工作，全力養家。

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