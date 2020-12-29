獨／要給五寶爸工作+代步機車　台中霸氣洗車店老闆身分曝光

▲台中一名洗車店老闆要給五寶爸工作，甚至提供代步機車，該名洗車店老闆身分曝光。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中五寶爸平安夜在臉書貼文要賣嬰兒車籌醫藥費，獲得不少善心人士幫忙，除了已經到汽車修配廠上班外，台中東區一家汽車美容店老闆也出面表示，願意提供五寶爸工作以及代步工具機車一台，五寶爸也答應在元旦1月1日來上晚班工作。而這名汽美老闆身分也曝光，是先前曾拿下2019年加耐得盃AEA中國（國際）汽車漆面美容大師賽亞軍的陳俊霖。

陳俊霖指出，已經跟五寶爸連絡上，對方表明1月1日來上班，雖沒有汽車美容經驗，但他會好好教導五寶爸，強調「授人餘魚不如授人漁魚！請各位給予祝福，也希望他能振作改變現況！」對於近來五寶爸陸續爆出黑暗面，陳俊霖也說，承諾照舊，不會拒絕五寶爸來上班，期盼他如期現身，好好工作為家庭。

▲要給五寶爸工作＋代步機車，台中霸氣洗車店老闆身分曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲台中五寶爸的經濟狀況成為話題，圖右為江妻。（圖／記者白珈陽攝）

不過，陳俊霖也透露，自從PO文貼出，許多人都私訊他，告訴他五寶爸過去的「黑暗史」，包括將愛心捐款拿來買手機、打小孩、不認真工作等，還勸他不要將機車借給對方，但陳俊霖強調，自己剛好缺人，若五寶爸願意轉變的話，剛好也是對店裡有幫助，也希望能幫助五寶爸改變向善，感謝各界的關心，希望五寶爸從此之後能努力扛起家庭重責。