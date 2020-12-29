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五寶爸賣推車籌醫藥費！專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」：難翻身

記者施怡妏／綜合報導

台中市一名27歲江姓男子和25歲妻子扶養5名小孩，最大的孩子年僅6歲、最小的則是6個月，因為生活困苦，在臉書貼文賣嬰兒推車籌措醫藥費，如今獲得不少善心人士幫忙。財經專家畢德歐夫表示，雖然大家一直在討論少子化的議題，但是要由「上層家庭以及中產階級去生」，並奉勸大家生小孩前真的要想清楚。

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一家7口擠在窄屋中。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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畢德歐夫在個人臉書發文，「生小孩不只是經濟問題，還有教養問題，也是哲學問題」，很多人已經無力在社會上好好活著，卻還不斷生小孩，不只是造成社會問題，還讓這些孩子難以翻身，「當競爭強度越來越強的時候，底層孩子翻身機率只會更低」，現在物價不同、房價不同，競爭強度也不同，「1981年台灣總人口數1800萬人，現在是2350萬人，這座島就是這麼小，『資源有限欲望無窮』」。

他指出，很多人不一定是因為喜歡小孩所以生，而是當作「抽獎」，生一個就多一個機會，「也許一個高考過的兒子，以後老年就可以依賴他了，或者一個當醫師的女兒，那生活就好過了」。老一輩的人都認為，生越多越好，加上少子化的關係，致府有很多生育相關的政策，「但大家真的誤會了，要由上層家庭以及中產階級去生，而不是最底層的家庭去生」。

一家7口擠窄屋、吃隔夜飯菜，27歲爸賣嬰兒車籌「200元醫藥費」。（圖／東森新聞）

▲爸爸吃發黑剩菜過活。（圖／東森新聞）

一家7口擠窄屋、吃隔夜飯菜，27歲爸賣嬰兒車籌「200元醫藥費」。（圖／東森新聞）

▲家中狀況。（圖／東森新聞）

他回憶起與好友的對話，對方問他「要不要生小孩這題，你先問自己，你覺得台灣未來會更好嗎？你滿意你現在的生活嗎？」如果不滿意整天抱怨，當你的小孩長大懂事之後，問你「爸，你以前就覺得台灣會很糟，那你為什麼生下我？你自己都過得這麼糟，整天罵社會，為什麼還要我跟弟妹三個人一起慘？」

他表示，「生孩子是人性，不可能立一條法規去禁止別人生孩子」，但是大家生小孩之前，應該要多想一下，也心疼台中這家人的遭遇，「期許台中這家人，孩子可以好好照顧，不要再吃發黑的隔夜菜，也不要再生了，可以停了，最小的才6個月，真的令人鼻酸，孩子是無辜的，真的」。

早上看到一則新聞，大意是說： 台中有對分別才27、25歲的夫妻， 一家七口生活很貧困，有一次父親想帶孩子去買布丁慶生， 卻被小孩勸阻「爸爸你沒錢，我們不要買」。 隨著消息傳開後，這家人居住的老舊鐵皮屋也跟著曝光， 冰箱、桌子上堆滿雜物， 甚...

畢德歐夫發佈於 2020年12月28日 星期一
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