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獨／五寶爸現身！駁詐騙說　車禍腿傷「鐵槌敲膝」無感　2工作養家

▲▼五寶爸在網路賣推車救女卻挨批，他出面駁斥，下圖是家裡環境。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲五寶爸在網路賣推車救女卻挨批，他出面駁斥。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲江姓男子平安夜在網路po文求售嬰兒推車，原因是6歲大女兒發燒沒錢看醫生，不料引發網友正反意見，有人要匯款協助，有人則是起底江曾餵嬰兒咖啡、打小孩等四處騙錢行徑，江29日首次現身澄清，他9月被酒駕撞斷右腳後即沒有工作，如今他願意做兩份工作，好好養家，希望外界不要誤解。

▲▼五寶爸在網路賣推車救女卻挨批，他出面駁斥，下圖是家裡環境。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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▲五寶爸的家裡狀況。（圖／記者鄧木卿翻攝）

江在平安夜po出嬰兒推車照片急售，因為他女兒發燒，沒錢帶去看醫生，不少網友表達同情和願意協助，後來台中行善團介入幫忙，1名經營汽車美容業的老闆陳俊霖也透過友人，打電話給江，願意提供晚班洗車美容工作，月薪3萬以上。

江說，他原本在防漏工程上班，今年9月被酒駕男子撞斷右腿，整條腿沒有知覺，他曾拿鐵槌敲膝蓋，毫無痛感，而代步的機車全毀，無法工作，也求償無門，因為對方烙下一句「我沒錢」，他說，妻子全職照顧5個小孩，家裡頓失生計，而政府的育兒津貼要到月底才匯入，他不得已只好求售嬰兒推車。

江在網路求售推車被部份網友踢爆，怒指江把友人送的奶粉轉賣，小孩沒奶粉可喝了，只好拿咖啡餵食，還有，江的媽媽曾在工廠上班時，引誘1名70多歲的資深工人，騙走所有財產後，人就離職了；以及利用善款買哀鳳手機等。

江一一駁斥完全是謠言，他說，在網友協助下，已在大肚一間五金廢料行工作，老闆人很好，第一天就給他6千元，交代他帶小孩吃頓好料的，另外，元月一日起，他會到東區汽車美容上晚班，他感謝社會各界的協助，他會好好做好兩份工作，全力養家。

台中行善團團長張茗富表示，有熱心人士得知江沒有機車，願意送輛機車給他，目前行善團正在處理中，希望盡快能辦妥機車過戶，讓江能有代步工具上班。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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