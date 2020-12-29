蛋黃派也有反應！吃5種食物驗酒測...第1名「1顆下肚就超標了」

▲酒測示意圖，與本文無關。（圖／資料照片）

記者周亭瑋／綜合報導

明明沒喝酒，卻因吃了某些食物，導致酒測不過的窘境時有所聞。警政署署長室針對5種酒精食物進行實測，其中只有1種超標，其他都在安全範圍；不過值得一提的是，只要有5-10分鐘的休息時間，然後再度進行測量，酒測值就會變為0。

粉專「NPA 署長室」日前推出影片，選出5種酒精食物包括蛋黃派、酒精巧克力、花雕雞泡麵、高粱香腸及薑母鴨等，看食用後是否能通過酒測器的考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於之前網路有傳聞，聲稱「吃完一個蛋黃派，酒測值0.81，相當於一般人喝了10罐啤酒的酒測值。」於是員警首先對此進行實驗，不過當他們吃完一個蛋黃派，直接測量，酒測值僅0.04，甚至過了5分鐘再測，數值變轉為0。

▲吃薑母鴨也要小心。（圖／資料照片）

實測吃下5種酒精食物，酒測值為何：

蛋黃派→0.04

酒精巧克力→0.59

花雕雞麵（泡麵）→0.03

高梁香腸→0.12

薑母鴨→0.14

由結果可知，除了酒精巧克力超標，還有薑母鴨接近紅線外，其他都在安全範圍內，重點是若5分鐘後再測，酒測值則都會降為0，至於吃完酒精巧克力，等個10分鐘再看，也同樣降為0。

影片中也指出，按照現行規定，超過每公升0.15毫克，騎機車就會挨罰1萬5000元到9萬元；若開車的話，則會被罰3萬到12萬元。

倘若酒測值高於0.25，那就會被依刑法185之3條，移送公共危險罪，判處2年以下有期徒刑，併科20萬元以下罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。