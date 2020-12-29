酒臭男「不戴口罩」吃北市第一張罰單　捷運吐檳榔下場再罰3000

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊29日公布，北市開罰第一起未戴口罩且屢勸不聽者的3000元罰單，而地點就位在捷運站內。關於此被開罰對象，是一名34歲的林姓男子於12月15日搭乘板南線捷運時，違法在列車中嚼食檳榔、隨地吐檳榔渣，且又沒有佩戴口罩，因此除了黃珊珊提及的開罰3000元之外，還另外被罰了3000元，總計6000元。

▲男子在捷運站內咀嚼檳榔，甚至還將檳榔汁吐在捷運車廂。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃珊珊29日召開臨時記者會宣布跨年防疫，提及今天北市開了第一張沒戴口罩的3000元罰單，地點就位在捷運站，由台北捷運公司交到交通局。

針對北市開出第一張罰單，台北捷運公司表示，其實就是12月15日的案子，一名34歲有酒味的林姓男子，於15日下午6時許搭乘捷運，沒有戴口罩就闖入捷運車廂，且還在車內大嚼檳榔，甚至將檳榔汁吐在捷運地板上。

台北捷運公司指出，林男「嚼食檳榔」及「隨地吐檳榔渣」等違法行為，已依《大眾捷運法》第50條第1項第9款，分別處新台幣1500元罰鍰，共3000元；另未戴口罩且勸導不聽，也依《傳染病防治法通報》開罰3000元，因此林男一共被開3張罰單，一共6000元。

▼台北市副市長黃珊珊29日受訪。（圖／記者袁茵攝）