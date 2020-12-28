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社會 社會焦點 保障人權

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

▲▼江妻。（圖／記者白珈陽攝）

▲江妻回應，陳男的說法是不實指控。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中一對分別27、25歲的年輕夫婦，在平安夜於臉書貼文賣嬰兒推車籌措醫藥費，遭網友圍剿罵翻，後經證實這對夫婦有5名幼子，且生活貧困，父親因受疫情影響，防水工程收入銳減，只得將推車賣出籌錢。不過，有一名稱認識這對夫婦的網友爆料，其實這個家庭沒有那麼貧窮，且父親還會將善款拿去改車、買iPhone，不會將錢花在小孩身上，對此，母親表示他們用的只是一般手機，此番言論是不實指控。

27歲的江男於24日在臉書Po文賣推車籌措大女兒的醫藥費，一度遭網友質疑是詐騙行為，雖後來證實江男一家7口生活確實困頓，仍有一名自稱是江男5名子女中2女兒的乾爹陳姓男子，向《ETtoday新聞雲》爆料，「這個爸爸沒有到那麼貧窮，其實身邊的人都有借錢相助過，但爸爸似乎沒把錢花在孩子身上，拿去改車、買哀鳳，甚至江妻在檳榔攤工作時還偷過錢。」

陳男出示LINE與友人對話紀錄，內容指江男向共同友人炫耀買了舊款蘋果手機，陳男說「不齒的就是他們錢都花在自己的吃喝玩樂，小朋友都過很差」，還提到他幫忙將江姓夫婦的2女兒養到3歲，但他們卻一毛錢也沒有給他，請社會大眾不要濫用愛心，再給這個家庭任何資源。

▲▼ 。（圖／陳先生授權提供）

▲陳男出示友人LINE對話紀錄，江男向共同友人炫耀買了舊款Iphone手機。（圖／陳先生授權提供）

《ETtoday新聞雲》28日下午走訪江男住處，恰巧遇見東森新聞主播房業涵請工人送來雙門冰箱，房業涵知悉江男夫婦情形，特別暖心支援物資，也親自拜訪關心，而此時江男正好外出工作，江太太則在家中照料5名幼子。

▲東森新聞主播房業涵送雙門冰箱，親自上門拜訪。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼江妻。（圖／記者白珈陽攝）

▲房業涵暖心送物資。（圖／記者白珈陽攝）

針對陳男的說法，江妻表示，陳男是工作上認識的，關於2女兒一事，原先只是把女兒交給陳男顧幾天就想討回來，但陳男卻不肯將女兒交還，甚至利用女兒去向陳男父親要錢，直至1年前才終於將女兒接回家裡，至於扶養費，由於他們存款僅剩約1萬元，等工作穩定後，將會與丈夫研議後歸還。

另外，陳男指控的改車、買蘋果手機，江妻全然否認，因為丈夫根本沒有車可以改，就連今日江男上班，都是看到新聞報導的善心網友開車載去上班的，而手機也只是用安卓手機，非陳男所說的蘋果手機。

台中山海屯青年創業協會理事長柯炳宏、台中市行善團協會團長張茗富及理事陳韋翔下午也到場關心，柯炳宏表示，協會接獲此案後，即召集各幹部成員募集物資，發送給需要的人，協會的宗旨是救急不救貧，盼改善弱勢家庭生活狀況。至於有網友質疑江姓夫婦將善款挪作買奢侈品之用，柯炳宏說，若他們私下買了非生活必需品，將會再與他們溝通。

▲▼江妻。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市行善團協會理事長柯炳宏、團長張茗富、理事陳韋翔今日下午到場關心。（圖／記者白珈陽攝）

家防中心主任侯淑茹表示，江男今天已經開始工作，原本的雇主請他回去上班，從事防水工程工作，另外，外界已有眾多資源湧入，也呼籲民眾可暫緩捐贈。至於江男是否有用iPhone手機等奢侈品，家防中心還要再了解。

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