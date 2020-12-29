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台南搜救犬的家曝光　黃偉哲授證遭「狗襲」...親成「瞇瞇眼」

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，市長黃偉哲被狗親到變「瞇瞇眼」，讓人會心一笑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往授證，肯定台南市消防局對搜救犬培育訓練的努力與成果，期許在災害現場發揮最大的搜救效能。

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，黃偉哲到場察看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市自經歷0206震災後，為提升城市搜救力量，由消防局積極執行馴養搜救犬計畫，目前共有3隻搜救犬（Kathy、Kenna、Tony）及1隻培訓犬（Uki），且3隻搜救犬均通過國際搜救犬評量測驗，可正式服勤救災，馴養成效良好。

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

搜救犬培訓並不輕鬆，訓練一隻搜救犬需要花費相當長的時間及心力，領犬員針對每隻搜救犬的個性、能力去調整訓練方式，透過日常訓練能讓搜救犬與領犬員培養默契，建立深厚的感情，一人一犬搭配出勤，在災害現場才能發揮最大效能。

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為增進搜救犬馴養環境，消防局於2020年度編列預算建置搜救犬舍，由領犬員設計符合搜救犬需求之空間配置，規劃5間犬舍、1間配膳室及1間訓練室，經過精心建造及彩繪，符合地方建築特性及色調融合，並增加搜救犬之洗狗槽、烘毛機、冷氣、冰箱等設施，期間經各界熱心人士的協助，如：奇美實業股份有限公司捐贈搜救犬舍裝修工程、三立貨櫃有限公司捐贈貨櫃屋、黃金巴頓寵支貿易有限公司捐贈犬飼料等，使得搜救犬舍得以建置完成。

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局搜救犬係由財政部關務署緝毒犬中心協助提供，也就是搜救犬的娘家，在搜救犬幼犬時期先交由寄養家庭、志工協助豢養，讓幼犬得到良好的照顧及社會化，故本次活動特別邀請關務署緝毒犬培訓中心、寄養家庭參與，讓搜救犬娘家及保母陪同入新厝，並邀請各縣市搜救犬犬隻狗兄弟姐妹，彼此重聚相見歡。Kenna寄養家庭蔡美玲表示，Kenna是狗媽媽的第9胎，小時候每天二餐要用溫開把飼料泡軟給牠吃，kenna很喜歡玩，會主動咬玩具玩，從小就很聰明教起來特別輕鬆，制止過的講過幾次牠通常都聽得懂不會再犯，所以教她也覺得很好教。

消防局局長李明峯表示，消防局搜救隊表現十分優異，現有4隻搜救犬，3隻已通過國際IRO評量檢測，1隻為培訓犬Uki，其中3隻搜救犬中Kathy、Kenna更通過2019年MRT搜救犬救援能力認證及搜救犬，而Tony通過國際搜救犬評量測驗，也藉這次活動分別授予1線4星、1線3星的榮譽，也是對這群救難夥伴的肯定，領犬員的辛勞更是功不可沒。

另外要特別感謝高雄市消防局搜救犬隊，於台南市消防局搜救犬隊成立初期，給予非常大的幫助，包含技術轉移、觀念指導、提供訓練場地等，以及每個月搜救犬物理治療師協助，讓台南市消防局順利馴養搜救犬。

▲台南市消防局搜救犬舍29日正式啟用，台南市長黃偉哲親自前往視察授證，表達支持與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

災害搶救科科長邱淵明表示，本次設計犬舍使用貨櫃改裝以「符合地方建築特色及顏色」、「領犬員實際需求設計」兼具實用及美觀為出發點，特色包括，一、考量RC工程期程較長，貨櫃屋工程期間較短，減少建造時間，透過加以室內裝修設計，成本相較於RC便宜，節省費用支出，又能符合搜救犬需求。二、由消防局3位專業領犬員設計及評估，符合搜救犬健康安全友善的居住環境，從2020年1月經由開始歷經多次討論，解決鐵皮貨櫃可能炎熱高溫的問題，包括從內部地面及牆面為混泥土材質做為隔熱，得以耐磨、易清洗、防滑。外部設計隔熱漆及設計遮陽屋頂，並以自然通風設計為主，另設有壁扇協助通風，種植樹木遮陽等，另於每間犬舍裝備冷氣。

三、設置設備有冰箱、冷凍櫃、洗衣機、儲物櫃、烘毛箱、廚房、熱水器、飲水機、流理台及瓦斯爐，提供犬隻日常生鮮食品保鮮、生活起居及飲食問題，訓練室設冷氣、犬舍設計有水龍頭易於犬舍日常清潔維持。四、犬舍設置室內室外區，讓搜救犬可依自身狀況自由選擇是否日曬。

台南市消防局未來仍將持續推動搜救犬的馴養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力，爭取救災黃金時間執行搜救任務。

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