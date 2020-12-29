降低大車交通事故風險　台南市區擴大禁止聯結車、大貨車行駛範圍

▲為降低人口及商業密集區域內機車、行人暴露於大型車輛的交通事故風險，台南市交通局檢討擴大市區既有禁行大型車輛行駛路線範圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為降低人口及商業密集區域內機車、行人暴露於大型車輛的交通事故風險，台南市交通局將中華西路以西之市區道路納入「台南市禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍」公告一併管制，主要為安平區五期重劃區、部分中西區、北區道路，自2021年1月1日起公告實施，有特殊需求通行的車輛須申請臨時通行證。

交通局局長王銘德指出，2020年度於中華西路及安平區共發生4起大型車輛死亡交通事故，市長黃偉哲獲悉後，數度於道安督導會報強調，市府應重視大型車對於機車與行人造成的交通危險性，並指示交通局針對大型車行駛路線盤點檢討、加強大型車輛內輪差觀念宣導，以減少類似憾事發生。

交通局長王銘德表示，依據台南市現行「禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍」公告，砂石車僅能於公告之特定路段行駛，台南市區在「中華北路、中華西路、中華南路、中華東路及中華路」所圍範圍內為全日禁止聯結車通行、尖峰時段禁止大貨車通行，於禁行範圍道路有特殊通行需求者，須申請臨時通行證。



此次，重新檢討大型車軜禁行管制路段納入「中華西路以西、漁光島以東、鯤鯓湖以北、中華北路一段263巷以南」之市區道路(安平商港及安平港營運處所管轄之港區道路除外)，主要為安平區、部分中西區與北區。

上述納入管制公告範圍的道路，將自2021年1月1日起公告實施，前兩個月為宣導期，自2021年3月1日起將針對違規車輛進行執法取締，請受管制車輛務必遵守本市「禁行大貨車、聯結車行駛與禁行路線範圍」公告規定，提前申請臨時通行許可，以免受罰。

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