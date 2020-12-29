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社會 社會焦點 保障人權

竹林女白骨赤裸含冤死…焚紙錢現「吶喊骷髏頭」　4靈異現象揭情殺

記者陳豐德／綜合報導

台南南化山區一名筍農2018年在山區挖到一顆白色骷髏頭，警方勘驗後發現該女屍有他殺可能，偵辦時卻遭遇一系列的「警冥合作」現象，短短10天內就破案。靈異記者在Podcast節目《我在案發現場》中提到，警方有感死者生前破脫光衣服，利用中元普渡機會到命案現場祭拜死者，燃燒紙錢的火煙中竟出現一顆「吶喊的骷髏頭」，總總靈異現象都讓警方不得不信。

▲點擊播放收聽《我在案發現場》警冥如何合作偵破白骨冤案。

2018年8月間一名筍農在南化山區採筍時，發現一顆骷髏頭，意外揭開一起2年前的情殺棄屍案。轄區偵查隊的吳姓隊長到場時，起先以為只是大雨土石沖刷造成的年代久遠的野葬墓露出土面，一到現場他瞬間冷汗直冒，骷髏頭鮮白的顏色代表了才死沒多久，後腦勺也有被鈍器重擊過的痕跡，種種現象都指向他殺。

鑑識小組接到電話趕到現場準備地毯式開挖現場，拼湊出死者的骨骸時，原先大太陽突然消失，狂風驟雨襲擾案發現場，這時吳隊長對著空蕩蕩的竹林大喊「別這樣，我們是來幫你的，請你也幫幫我們，不要讓我們難做事」，天氣竟真的轉晴，讓警方得以順利拼湊出女屍骸骨。

綽號錯別字的靈異記者在Podcast《我在案發現場》中指出，起先聽到隊長這麼說以為是在唬爛，但審視100多張以時間序排列的現場照片後，見照片的背景真的是晴天轉陰天，有一張員警的雨傘被風吹到差點抓不住，彷彿是亡靈激動的哀號。這具無名女屍身分究竟是誰？偵查隊長回到隊上準備查驗身分時，又遭遇了3個難以解釋的現象……

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我在案發現場

▼警方破案後到場焚燒紙錢，火煙中竟竄出一個吶喊的骷髏頭。（圖／資料照）

▲台南市警玉井分局農曆7月間，承辦員警趁中元普度重回白骨命案案發現場祭拜撫慰亡靈時發生諸多靈異現象，像燒金紙時火煙竟浮現「人臉」，螽斯跑到線香上駐留，讓員警嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼亡魂彷彿附在螽斯上，先跳到了祭拜的香上隨後跳進火焰。（圖／資料照）

▲台南市警玉井分局農曆7月間，承辦員警趁中元普度重回白骨命案案發現場祭拜撫慰亡靈時發生諸多靈異現象，像燒金紙時火煙竟浮現「人臉」，螽斯跑到線香上駐留，讓員警嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼身著黑衣的兇嫌到場模擬案發經過。（圖／資料照）

▲台南市玉井分局偵破2年前38歲王姓女子命案，緝獲作案陳姓男子，並帶往案發現場比對釐清案情。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市玉井分局偵破2年前38歲王姓女子命案，緝獲作案陳姓男子，並帶往案發現場比對釐清案情。（圖／記者林悅翻攝）

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