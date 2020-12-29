竹林女白骨赤裸含冤死…焚紙錢現「吶喊骷髏頭」　4靈異現象揭情殺

記者陳豐德／綜合報導

台南南化山區一名筍農2018年在山區挖到一顆白色骷髏頭，警方勘驗後發現該女屍有他殺可能，偵辦時卻遭遇一系列的「警冥合作」現象，短短10天內就破案。靈異記者在Podcast節目《我在案發現場》中提到，警方有感死者生前破脫光衣服，利用中元普渡機會到命案現場祭拜死者，燃燒紙錢的火煙中竟出現一顆「吶喊的骷髏頭」，總總靈異現象都讓警方不得不信。

▲點擊播放收聽《我在案發現場》警冥如何合作偵破白骨冤案。

2018年8月間一名筍農在南化山區採筍時，發現一顆骷髏頭，意外揭開一起2年前的情殺棄屍案。轄區偵查隊的吳姓隊長到場時，起先以為只是大雨土石沖刷造成的年代久遠的野葬墓露出土面，一到現場他瞬間冷汗直冒，骷髏頭鮮白的顏色代表了才死沒多久，後腦勺也有被鈍器重擊過的痕跡，種種現象都指向他殺。

鑑識小組接到電話趕到現場準備地毯式開挖現場，拼湊出死者的骨骸時，原先大太陽突然消失，狂風驟雨襲擾案發現場，這時吳隊長對著空蕩蕩的竹林大喊「別這樣，我們是來幫你的，請你也幫幫我們，不要讓我們難做事」，天氣竟真的轉晴，讓警方得以順利拼湊出女屍骸骨。

綽號錯別字的靈異記者在Podcast《我在案發現場》中指出，起先聽到隊長這麼說以為是在唬爛，但審視100多張以時間序排列的現場照片後，見照片的背景真的是晴天轉陰天，有一張員警的雨傘被風吹到差點抓不住，彷彿是亡靈激動的哀號。這具無名女屍身分究竟是誰？偵查隊長回到隊上準備查驗身分時，又遭遇了3個難以解釋的現象……

【點你喜歡的平台收聽完整故事】

►用Apple Podcast聽

►安卓可聽SoundOn

►Spotify用戶點這

►KKBOX用戶點這

►Google我們也有上架

【Instagram開張聽眾追起來，最新現場都在這】

►我在案發現場

▼警方破案後到場焚燒紙錢，火煙中竟竄出一個吶喊的骷髏頭。（圖／資料照）



▼亡魂彷彿附在螽斯上，先跳到了祭拜的香上隨後跳進火焰。（圖／資料照）



▼身著黑衣的兇嫌到場模擬案發經過。（圖／資料照）



【相關新聞】

竹林「骷髏無名屍」恐怖棒殺！男剝衣棄屍 冤死女友埋2年鬼月逆轉



筍農竹林挖到一顆女頭！「2年南化枯骨懸案」男友認扔荒野

