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台南跨年晚會照辦　看女神孝淵！5防疫措施從嚴：勸導不聽將開罰

▲▼少女時代孝淵。（圖／翻攝自孝淵IG）

▲少女時代孝淵（圖／翻攝自孝淵IG）將到台南參與跨年晚會。台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，勸導不聽者將開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，包括「須由管制口進出會場」、「入場前實聯（名）制登記」、「入場時量體溫及雙手消毒」、「會場內全程戴口罩」及「除補充水分外，場內禁止飲食」等防疫措施，市府呼籲民眾務必遵守規定，經勸導不聽者將開罰。

黃偉哲指出，針對今年跨年晚會，市府用最高規格來看待台南跨年活動，其實全國各地縣市的跨年大家都非常重視，市府防疫工作更是不能缺少，防疫一切要從嚴處理。

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▲台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，經勸導不聽者將開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，防疫怎樣從嚴呢？除現場人流的掌握之外，其實現場的人，市府也會再加派人手，在這個活動現場拿著牌子，希望說大家能注意，如果旁邊的人有症狀，或是說覺得有什麼症狀不舒服的，就要趕快請市府工作人員引導你走出會場，然後去就醫。譬如說民眾有頭痛有症狀的話，那到底是感冒，還是流感，還是其他，去醫就醫讓醫師做檢測，當然全程都是一定要做好這個包括口罩包括隔離衣，甚至防護衣等等的都會讓民眾穿戴好。

▲台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，經勸導不聽者將開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，為讓市民朋友們瞭解，也要讓這個市府工作人員瞭解其中操作流程，市府30日就會找一些工作人員來做實地的演練，也會在就會在現場，包括怎麼樣進出的動線，那在會場我們要怎麼樣舉牌，來要求這個參與的人員能夠遵守，這點是市府增加一項實地演練項目。總之，不怕一萬只怕萬一，所以市府做好防疫措施，30日會做一個實地演練。

▲台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，經勸導不聽者將開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，31日在台南市政府西側廣場舉行的金曲跨年夜，邀請韓國天團「少女時代」的孝淵、國民歌神張震嶽、金曲創作歌后魏如萱、人氣偶像男神畢書盡等歌手演出。市府與中央疫情指揮中心商討後，決定如期舉行，但也同時加強防疫措施。

▲台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，經勸導不聽者將開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，跨年活動演唱會周邊將拉設管制線，參加民眾必須從4個管制口進出，分別在西側廣場靠近府前路、建平路與怡平路口、建平路與南島路口、南島路與南榕大道路口。進入管制區內的民眾須實聯（名）制登記，登記方式有三種，包括：攜帶手機在管制口掃描QR CODE （可事先到活動網站登錄），並向工作人員出示完成畫面；攜帶身分證，現場掃描條碼入場；現場手寫聯絡資訊，並交給管制口人員。

▲台南市長黃偉哲指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，經勸導不聽者將開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

跨年晚會活動期間，每個管制口皆有設置紅外線測溫儀及備有乾洗手液，參加民眾須雙手消毒才能進場，量測體溫超過攝氏37度者，工作人員將拒絕其入場，以維護其他參加民眾的安全。另外，管制區內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩。若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。

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