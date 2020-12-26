朱立倫挺徐巧芯公布疫調　籲政府聚焦返台英班機：別只想打對手

▲朱立倫26日在桃園市出席全國青溪總會會長交接典禮，受訪時力挺北市議員徐巧芯公布紐籍機師疫調沒有做錯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對蔡政府發布行政命令，明年元旦起開放萊豬進口，國民黨將發起反萊豬公投連署，國民黨前主席朱立倫26日在桃園市受訪時，批評民進黨政府獨裁，除呼籲公民勇於表達意見，同時力挺公開紐籍機師疫調的台北市議員徐巧芯，強調徐「沒有做錯」；並呼籲人民以公投為手段，站出來表達守護下一代的決心。

朱立倫26日出席位於桃園市中壢區的「中華民國青溪總會」會長交接典禮，受訪時，媒體提及有關政府開放萊豬等議題，朱立倫痛陳「當獨裁成為事實、革命就是義務」，蔡政府強行頒布9項行政命令，立法院民進黨團護航下通過，連基本的萊劑標示、萊豬不進校園都被封殺，身為在野的國民黨，他要呼籲人民以公投等手段，站出來表達守護下一代的決心。

▲朱立倫26日與桃園市議長邱奕勝（右五）、全國青溪總會長李曉鐘（左前三）等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，針對閣揆蘇貞昌批評台北市議員徐巧芯公布紐西蘭籍機師疫調是「傳播假消息」，朱立倫則認為，民眾對於混雜的資訊信心不足，徐巧芯只是反映民意，並沒有做錯，不必用這麼嚴厲的態度及雙標看待，蘇揆對徐的態度過於嚴厲。

朱立倫強調，民進黨政府應將目光聚焦在27日返台的英國班機，新型肺炎疫情瞬息萬變，周邊日本、韓國、菲律賓都以最高警戒或是禁止英國航班入境，台灣卻採雙重標準看待，民進黨政府不要只是想痛打對手，應該真正保護國人才是。

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