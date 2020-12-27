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對美國萊豬完全不設防　柯文哲：對核食定一堆條件「日本會不爽」

▲▼民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

明年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉進口，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲不斷重申，要「源頭管理明白標示」，為什麼不對美國完全不設防？因為日本核食馬上要進來了，日本高層態度認為，台灣對美國完全不設防，但對他們定一堆條件「就不爽了」。

柯文哲27日出席民眾黨嘉義總服務處開幕茶會，他在致詞時提到，大家都知道明年1月1日萊豬要來台灣了，他過去還到行政院親自開會，提及解決美豬問題只要做到兩點，那就是源頭管理、明白標示。

柯文哲舉農藥為例，談及台灣農作物也有在噴農藥，但是市場上不能被檢出來，同樣道理，不是不能用瘦肉精，而是好歹要做源頭管理，包括停藥多久才能屠宰？且進口時應有單獨的貨號，還有應該明白標示，讓民眾可以選擇吃或不吃。

柯文哲說，有人詢問他為什麼要主張源頭管理、明白標示，因為政治要去想到下下步棋，「為什麼不對美國完全不設防？因為日本核食馬上要進來了！」他自己有跟日本高層好幾次談話，如果台灣對美國完全不設防，但對日本定一堆條件，日本「就不爽了！」會覺得為什麼台灣對美國與日本不同標準。

柯文哲表示，而且台灣跟中國大陸關係這麼差，但中國大陸都可以進福島地區的食品，那台灣與日本不是盟友嗎？「敵國都能接受了，友好國家卻不同意，（日本）會對這個很不爽。」

柯文哲指出，他在處理美豬「源頭管理、明白標示」後，心裡想說有一天擋不住日本核食怎麼辦？很簡單，福島地區的食品就給它設一個專區，讓老百姓要買的買，不買拉倒，政治應以台灣為名、以民眾為本，實際解決民眾每天要應付的生活。

最後，柯文哲強調，對美豬完全不設防，對日本核食就會變得難處理，這就是短期跟長期利益交換；再來跟美國談好了，不理全台灣人民感受，政黨就跟國家利益衝突，為了少數人利益，犧牲多數人利益。但政治要落實在人民生活的每一天，應該要遵守價值，「不因短期利益犧牲長期利益，不以政黨利益犧牲國家利益，不以少數利益犧牲多數利益。」

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