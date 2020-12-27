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西螺超狂婚禮！1.5億勞斯萊斯車隊迎親　光雕宴會場像跨年晚會

記者蔡佩旻／雲林報導

超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍，行駛在雲林西螺小鎮街道，十分吸睛；這場婚禮以傳統鄉下流水席舉行，主人家將晚宴會場布置像演唱會場，設置意象拍照區、老屋光雕，讓婚禮浪漫又氣派。

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

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從事貨運、蔬菜預冷廠、農產公司的楊文祥，也是西螺福興宮常務董事、台灣省西螺太平媽文史協會理事長，長期為神明服務、樂善好施，今日幫兒子迎娶媳婦入門，宴請親朋好友，為讓會場顯得喜氣又浪漫，採用演唱會活動舞台TRUSS架，搭設棚架做造型設置迎賓拍照區外，並將會場內一棟巴洛克式老建築，以燈光投射隨音樂變化光雕秀，並以LED小燈泡、鮮花佈滿會場，許多民眾以為是跨年演唱會活動場地。

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲婚禮會場內一棟巴洛克式老建築，以燈光投射隨音樂變化光雕秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

親友表示，楊家三代同堂，在地方上是望族，較注重台灣禮俗，原婚禮規劃在五星級飯店宴客，但第三代新郎楊信鴻孝順，為讓阿嬤高興，決定在自宅前辦婚禮，新郎父親楊文祥夫婦為讓年輕世代的新人，一個浪漫婚禮，委請演唱會規劃公司設計，光會場施工工作人員約近百人，宴席據了解一桌2萬多元，楊府這場喜宴不收禮金，禮車、表演樂團、婚禮小物、會場布置由多位好友情義相挺，據了解這場婚禮晚宴經費超過500萬元。

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲婚禮會場架構以TRUSS加上透明帆布再設置LED小燈泡佈置，讓民眾以為是跨年演唱會活動場地。（圖／記者蔡佩旻攝）

會場夜幕低垂在燈光照射下充滿浪漫典雅風，由於楊家在宗教界、政界、商界交友廣闊，內政部長徐國勇、台北市長柯文哲、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、藝人于美人、江志豐等重量級貴賓，將參加晚宴為楊家及新人祝福。

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲浪漫婚禮以光雕佈置，委請演唱會規劃公司設計，前一日開始施工，盛大規模讓民眾以為是跨年演唱會活動場地。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲超風光的迎娶車隊！有5輛市價1.5億元的勞斯萊斯、1輛市價2千萬的賓利跑車組成迎親隊伍。（圖／記者蔡佩旻攝）

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