「西班牙紅麴肉貼台灣豬標章」　民眾黨轟畜產會：毫無作用像春聯

▲鬍鬚張。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃巈禾／台北報導

滷肉飯連鎖店「鬍鬚張」貼台灣豬標章，卻販售使用西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，台灣豬標章的公信力引發爭議。對此，民眾黨砲轟，連西班牙紅麴肉都能貼台灣豬標章，此一事實證明，中央無心管理不僅讓中央地方的台灣豬標章各式各樣、無法統一，中央畜產會的「台灣豬標章」更只是毫無作用的貼紙。

民眾黨28日表示，紅麴燒肉便當豬肉明明源自西班牙，臉書官網卻標榜全分店使用台灣豬標章，恐涉及標示不實，最高可罰400萬元並註銷標章，然而店家卻主張在申請時有明確表示有些產品並沒有使用到台灣豬肉類，但中央畜產會竟說「可以」並核發標章，顯見商家有盡到主動告知義務，中央卻選擇無視並核發。

民眾黨指出，相當清楚蔡英文政府短短半年內強渡萊豬所面臨到的困境，更能了解蔡英文政府希望藉由台灣豬標章使用率的數據，讓國人感到安心，但不代表可隨便亂核發標章，只為達到帳面數字好看，此舉完全無法讓國民安心，只是徒增人民反感並浪費行政人力與資源的舉措。

民眾黨認為，農委會宣稱台灣豬標章會「採用申請、稽查等較為嚴格的方式」，但如今卻連商家主動告知商品並非台灣豬，仍照樣核發標章，還沒一月一日，台灣豬標章就失去公信力，這樣的管理機制如何讓人民放心。

民眾黨提到，明白標示只標示部位不標示是否含有萊劑，各個防線逐一退守，連最後一道台灣豬標章的防線都被爆料是裝飾用的貼紙，對外更是一點國際地位都沒有換到，民進黨宣布開放萊豬後空轉半年，除了不實指控北市牛肉麵含有萊劑外，還做了什麼？

民眾黨提及，早在23日就已列出全國各地及中央各部會的標章，點出標章亂象，像是貼春聯一樣，讓人民眼花撩亂，不知道到底該相信誰，連最後的台灣豬標章都無法帶給人民信任，在在顯示萊豬進口政策的荒謬與倉促。

最後，民眾黨喊話，民進黨對內無法捍衛國人食安，對外無法捍衛國人尊嚴，民進黨就是台灣的「政治萊劑」，平時不知不覺，但久而久之必將傷害台灣，應該要被全民下架。