雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場...16地恐藏「隱形殺機」

▲雲林縣警察局22日完成盤點，發現不合理道路交通問題合計16處，包含遮蔽道路交通視線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑山區11月發生2起機車A1交通事故，雲林警察局局長朱宗泰本於刑事警察背景及走動管理發掘問題，直覺事不單純，邀集相關單位辦理現地會勘，針對轄內交通事故肇事發生熱點，相關道路交通安全設施有必要再次清查檢視，立即指示轄內各分局清查近3年A1交通事故肇事地點，回報道路交通工程改善問題。

雲林縣警察局各分局於本月22日完成盤點，發現不合理道路交通工程合計16處，包含遮蔽道路交通視線2處、照明不足1處、標誌牌傾倒損壞2處、標線脫落模糊9處、閃光號誌調整1處、增設減速標線1處，隨即函請路權相關單位辦理改善。

雲林警察局局長朱宗泰表示，解決道路交通問題不只是交通執法、工程、教育及環境等4項交通政策，更需要多面向的單位橫向配合及努力，民眾遵守道路交通規則更是自我保護的安全良方，不超速、不闖紅燈、不酒後駕車、不危險駕車、戴安全帽及路口「停」「讓」能保護你我交通更安全。

▲雲林縣警察局局長朱宗泰本於刑事警察背景及走動管理發掘問題，直覺事不單純，邀集相關單位辦理現地會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►洗臉時不過度拉扯肌膚，輕鬆帶走髒污





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺超狂婚禮！1.5億勞斯萊斯車隊迎親 光雕宴會場像跨年晚會

►機車頻闖國道一次看！他遭輾斃成碎屍塊 白目男叼菸蛇行釀9車追撞

►騎士闖國道頭顱遭輾碎「整張臉不見」 遺體血肉模糊採DNA查驗

►雲林地政處2技士涉收賄喝花酒 遮天秘技「完工後才是開始」