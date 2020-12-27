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社會 社會焦點 保障人權

機車頻闖國道一次看！他遭輾斃成碎屍塊　白目男叼菸蛇行釀9車追撞

記者陳羿妏／整理報導

台中一名騎士今（27日）凌晨3時許闖入國道一號，於北上185.8K處、台中王田至南屯段遭撞擊、輾斃，屍塊碎裂一地；而今年機車騎士誤闖國道事件頻傳，除了騎士們事後得面臨罰款外，嚴重的話還可能釀成傷亡。對此，《ETtoday新聞雲》整理5則案例。

▲▼台中騎士夜闖國道遭輾「屍塊爛碎」難辨！多車駕駛報案：我壓到了。（圖／民眾提供）

▲台中騎士夜闖國道遭輾斃，遺體碎成屍塊。（圖／民眾提供）

叼菸蛇行闖國道，造成9車追撞

一名趙姓騎士10月5日闖入國道一號北上林口段，不顧車流眾多，大膽叼菸蛇行，面對警方以三角錐攔查，竟直接變換車道，造成後方小貨車閃避不及當場撞上，趙男也連人帶車慘摔，釀9車追撞事故，5人受傷；趙男經送醫後，被診斷出脾臟破裂、顱內輕微出血，一度住進加護病房，而他休養清醒後，坦承「自己是貪快」，便於出院後，隨即遭檢方傳喚，訊後以1萬元金額交保。

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

釀9車追撞3天前，就曾闖國道蛇行

趙姓騎士闖國道蛇行，釀9車追撞，引發社會譁然，而一名大車司機隨後爆料，他於3天前、10月2日當天就曾目擊趙男騎紅色機車闖國道，沿途高速蛇行，在車潮中相當自在，最後騎下重慶北路交流道，離開國道，而經警方證實，該名騎士確實是趙男，惟當時無民眾檢舉，警方針對這部分尚無法開罰。

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲騎士被抓包，於9車連環撞事故前3天就曾誤闖國道。（圖／記者陳以昇翻攝）

連過2個交流道都不下，喇叭聲狂響也不理

一名機車騎士10月7日闖入國道一號南下過五堵交流道時，連續經2個交流道都不下去，一旁車輛見狀也紛紛按喇叭提醒，但他仍是沒反應，繼續騎車，而繼9車追撞事故後，再度發生類似事件，畫面曝光引發眾怒，當時警方雖派員尋人，但後來未發現該名騎士。

▲國道警察局7日下午3時許，接獲通報一部機車誤闖國道一號。（圖／民眾提供）

▲騎士連續經過2個交流道都不下。（圖／民眾提供）

誤闖國道拒檢狂飆22公里，最高將重罰6萬

國道斗南分隊12月2日接獲報案，一名機車騎士闖國道一號北上257K、民雄交流道路段，遂出動巡邏車，並於北上238.8公里處發現騎士，礙於當時車況，巡邏車一路跟在機車後方，並開啟警報器、警示燈，而過程中有三輛大車試圖協助警方攔下機車，但騎士不但不理會攔查，反倒以加速、蛇行等危險行駛方式躲避，隨後下虎尾交流道，鑽小路逃逸而去。

對此，警方將根據車牌循線追查騎士身份，並依違規上國道開罰3000元至6000元、不服取締開罰10000至30000元、危險駕駛開罰6000元至24000元等，依法逕行舉發，祭出最少1.9萬、最高6萬元罰單。

▲一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲騎士闖國道飆22公里，最高恐遭罰6萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

騎士誤闖遭輾斃，遺體碎成屍塊

國道一號北上185.8K、台中王田南屯段今（27日）凌晨一名機車騎士因誤上國道，遭來車撞擊、輾斃，遺體更是碎成屍塊，無法辨識外觀，身分成謎。案發至今共有3車主動向警方表示，疑似有輾到死者，其中包含一輛聯結車、貨櫃車及一台自小客車，目前後續肇事歸責、車禍原因，仍有待警方調查釐清。

▲▼台中騎士夜闖國道遭輾「屍塊爛碎」難辨！多車駕駛報案：我壓到了。（圖／民眾提供）

▲騎士遭輾斃，機車零件也散落一地。（圖／民眾提供）

針對騎士誤闖國道事件頻傳，警方也表示，民眾若誤闖高速公路，應立即於路肩停車，通報警方，待警方前來處理，千萬別於高速公路車道上任意行駛，以造成自身及其他用路人之危害。

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