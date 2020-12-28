騎士闖國道頭顱遭輾碎「整張臉不見」　遺體血肉模糊採DNA查驗

▲台中騎士夜闖國道遭輾「屍塊爛碎」難辨。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

國道一號王田交流道27日凌晨發生一起死亡車禍，1名男騎士闖上國道一號，接連遭聯結車等多輛車輾過，屍塊四散，國道警察在肇事現場找到死者信用卡，初步判斷機車騎士身份是一名40歲吳姓男子，並通知吳母製作筆錄。檢察官昨晚率法醫相驗，發現死者頭顱被車輾碎「整張臉都不見了」，由於死者血肉模糊，無法從外觀辨識，檢察官為確認其身分，未發死亡證明書，採吳母唾液及死者檢體做DNA鑑定，及驗是否有酒精反應，並指揮警方做後續調查。

這名騎士27日凌晨3時許，騎機車上國道一號於北上185.8公里處、台中王田至南屯段，接連遭聯結車等多輛車撞上輾過，屍塊當場碎裂四散，死狀悽慘可怖。國道警察於現場找到相關證件，死者疑為40歲吳姓男子，遂請吳男母親至分隊協助調查死者身分。

據悉，吳男父母住在台中大肚區，吳未與父母同住，獨自住在外面，已長年未與父母聯絡，感情生疏，父母也不知兒子目前從事何種工作。吳男26日曾前往大肚區父母住處，27日凌晨疑騎機車欲回彰化和美老家。由於死者屍塊四散、血肉模糊，僅能從證件、車牌號碼判斷身分，吳男雙親無法確認死者是否就是吳男，警方報請台中地檢署檢察官相驗。

檢察官張富均27日晚間率法醫前往台中市立殯儀館相驗，吳男的母親及姐姐也到場，但因死者頭顱被車輪輾碎「整張臉都不見了」，僅剩血肉、碎骨及毛髮，從外觀無法辨識，法醫已採死者檢體組織液、毛髮，以及吳母的唾液，送往法醫中心做DNA鑑定，以確定死者身分。

至於死者為何騎機車上國道，是誤闖或酒駕？檢方也採死者相關檢體、胃容液等做鑑定，以了解死者生前是否有飲酒、吸毒等情形，以釐清案情。

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