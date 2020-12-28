最強寒流來了！周三越晚越冷、跨年僅5度　專家曝全台最冷2時間點

▲寒流周三來襲。（圖／中央氣象局）

記者蔡玟君／台北報導

今年跨年將迎來入冬以來第一波寒流，更有專家預測將挑戰16年來歷史低溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，此次寒流與2016年霸王級寒流相比「還差了一點」，但也很強，民眾仍需小心因應，他也指出跨年至元旦全台各地最低溫會落在2個時段，提醒民眾注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周三開始氣溫溜滑梯，越晚越冷。（圖／記者屠惠剛攝）

此次跨年寒流為「寒潮爆發」，意指還沒有冷氣團、強烈冷氣團，冷空氣直接就跳級到寒流強度。吳德榮表示，冬天有寒潮爆發是很正常的事情，今年只是剛好碰到跨年，且就觀測來看是較強一波寒流，但與2016年霸王級寒流相比，他直言兩個寒流約相差3度左右「還差了一點」，但由於今年入冬以來沒有較強的冷空氣，因此民眾仍需留意。

▲跨年清晨北部就會感受到此次寒流最低溫。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮分析這幾天全台天氣大致變化，他指出29日周二全台天氣大致晴朗，白天最高溫可達到26、27度以上，全台都可以曬太陽感受到舒適溫暖的天氣。

30日周三開始天氣會越來越冷，且氣溫下降速度很快，靠近北部沿海、桃園、新竹等地區在30日傍晚就可能達到10度以下，且越晚越冷。

▲跨年當天北部平地約5度。（圖／記者李毓康攝）

在31日跨年當天清晨，北部會率先感受到此次寒潮最低溫度，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度，中南部地區則是跨年晚上至元旦清晨會感受到最低溫，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台氣溫幾乎都在10度以下。