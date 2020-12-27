旅英學生4050人要放寒假了　教育部：若返台遇緊急困難會協助

▲教育部表示，英國留學生若返台遇到困難會提供協助。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

英國傳出變種新冠肺炎病毒，根據教育部最新統計資料，在英國大學註冊入學的我國留學生有4050人，對於即將到來的寒假，教育部表示，原則上尊重海外留學生返國意願，台生若返台有緊急困難需要協助，將由駐英代表處或駐英教育組聯繫協助。

教育部國際司說明，由於歐美已經逼近新曆年假學期屆臨結束，又有不少跨年集會，原則上尊重海外留學生返國意願，透過駐外機構加強既有急難救助機制提供留學生及時適當協助。教育部駐英教育組成立臉書並提醒同學注意英國政府各項防疫措施及相關規定，同時透過54個台灣同學會會長轉達留學生各項資訊。

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國際司指出，英國政府原規劃於耶誕假期間略放寬防疫措施，但因近期英格蘭東南方疫情持續加劇，英國政府於12月19日緊急發布，將原本的3階段防疫措施（3 tier system） ：中等（medium）、高等（high）、極高（very high）之外，增加更緊縮的第4級（tier 4）措施，駐英教育組同步於臉書提醒留學生應配合英國政府防疫規定。

另外，教育部提到，據駐英國代表處教育組表示英國目前交通依然順暢，台生若欲返台有緊急困難需要協助時，將由駐英代表處或駐英教育組聯繫協助，盡力提供安排。

