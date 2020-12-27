　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅英學生4050人要放寒假了　教育部：若返台遇緊急困難會協助

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，英國留學生若返台遇到困難會提供協助。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

英國傳出變種新冠肺炎病毒，根據教育部最新統計資料，在英國大學註冊入學的我國留學生有4050人，對於即將到來的寒假，教育部表示，原則上尊重海外留學生返國意願，台生若返台有緊急困難需要協助，將由駐英代表處或駐英教育組聯繫協助。

教育部國際司說明，由於歐美已經逼近新曆年假學期屆臨結束，又有不少跨年集會，原則上尊重海外留學生返國意願，透過駐外機構加強既有急難救助機制提供留學生及時適當協助。教育部駐英教育組成立臉書並提醒同學注意英國政府各項防疫措施及相關規定，同時透過54個台灣同學會會長轉達留學生各項資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際司指出，英國政府原規劃於耶誕假期間略放寬防疫措施，但因近期英格蘭東南方疫情持續加劇，英國政府於12月19日緊急發布，將原本的3階段防疫措施（3 tier system） ：中等（medium）、高等（high）、極高（very high）之外，增加更緊縮的第4級（tier 4）措施，駐英教育組同步於臉書提醒留學生應配合英國政府防疫規定。

另外，教育部提到，據駐英國代表處教育組表示英國目前交通依然順暢，台生若欲返台有緊急困難需要協助時，將由駐英代表處或駐英教育組聯繫協助，盡力提供安排。
 

ET快訊
陳建州深夜連續道歉4次！ 認問題非常多：絕對會扛責任
LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最
英女大生擁「32HH巨乳」！露深溝求募款　前男友父驚曝1句話
春水堂驚見員工「把湯鍋變泡腳桶」照片曝光噁爆　業者回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

日本禁外國人入境「台灣不跟進」　莊人祥：先採集中檢疫+加強採檢

發燒就直送醫院！英120人返台檢疫SOP曝　6巴士梅花座送3檢疫所

旅英學生4050人要放寒假了　教育部：若返台遇緊急困難會協助

快訊／境外移入+2！均為印尼籍漁工　檢疫期滿採檢確診

LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最新回應

擴大港澳生來台讀高中！教育部預計放寬境外申請限制、規定

最強寒流跨年冰封全台！「體感-1度」地區曝　信義區冷爆體感3度

紫南宮牛年錢母亮相！因應防疫取消31日排隊領取　改元旦發放

堵變種病毒！英120名旅客入境送大台北3檢疫所　醫護增派人力備戰

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

日本禁外國人入境「台灣不跟進」　莊人祥：先採集中檢疫+加強採檢

發燒就直送醫院！英120人返台檢疫SOP曝　6巴士梅花座送3檢疫所

旅英學生4050人要放寒假了　教育部：若返台遇緊急困難會協助

快訊／境外移入+2！均為印尼籍漁工　檢疫期滿採檢確診

LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最新回應

擴大港澳生來台讀高中！教育部預計放寬境外申請限制、規定

最強寒流跨年冰封全台！「體感-1度」地區曝　信義區冷爆體感3度

紫南宮牛年錢母亮相！因應防疫取消31日排隊領取　改元旦發放

堵變種病毒！英120名旅客入境送大台北3檢疫所　醫護增派人力備戰

減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

兄弟第4號洋投確定？外媒爆：與養樂多洋投接近簽約

螞蟻集團約談結束　陸央行：存在違規監管套利行為

阿翔錄影出包！踩掉胡瓜運動褲「內褲外露」羞爆：我還要不要活

周湯豪術後急工作「連操24小時」　驚爆「鼻血倒流＋眼充血」

申請租金補貼被漲租！老租客曝超實用「經驗寶典」對付房東鑽漏洞

快訊／說法沒套好？RAVI承認與太妍戀愛中...打臉SM娛樂

麥擱來啊！難得沒下雨宜蘭清水地熱遊客爆量　車輛總量管制

不花大錢也能很快樂　3個讓心情更愉悅的生活練習

中國信託「如常．謝謝你」品牌形象影片　還原驚心動魄91天

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

甜點店有「恐怖聚寶洞」　店員吐驚世4句話

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

離世前男友託夢：我交女友了！　她哭醒擲筊藏大洋蔥

內湖公園遭入侵！水中異形日吃3000魚卵

寒流「冰封全台」凍36小時　跨年嘉義以北5度今先變天

母200萬遺產弟妹全提光！　郵局：無疏失

「體感-1度」爆冷區域曝　鄭明典示警：分裂高壓出海！

普篩國家疫情都爆炸！網：隔離才跟傳染力有關

更多熱門

相關新聞

日本禁外國人入境「台灣不跟進」

日本禁外國人入境「台灣不跟進」

英國出現變種新冠病毒，傳染力增強70%，日本在發現病例後，將自28日起至明年1月底，禁止所有外國人入境。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台日對於檢疫措施步調不同，台灣很早就針對入境外國人進行嚴格隔離檢疫措施，目前還是會維持14天居家檢疫，並要求在秋冬專案期間，要求入境者須提出3天前核酸檢驗陰性證明。

雪梨疫情延燒　跨年倒數恐辦不成

雪梨疫情延燒　跨年倒數恐辦不成

教育部預計放寬港澳生來台讀高中限制

教育部預計放寬港澳生來台讀高中限制

英120名旅客入境送大台北3檢疫所

英120名旅客入境送大台北3檢疫所

日男機師染變種病毒傳家人　專家：恐增感染者

日男機師染變種病毒傳家人　專家：恐增感染者

關鍵字：

英國變種新冠肺炎台灣防疫教育部國際司旅英留學生駐英代表處教育組

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面