機組人員檢疫7天+採檢陰性才可外出　柯文哲：是我的話就全部14天





▲台北市長柯文哲出席萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

紐西蘭機師確診案引發外界質疑機組人員防疫措施有漏洞，指揮中心26日提到，目前初步共識是未來機組人員入境後須從現行的居家檢疫3到5天延長至7天。對此，台北市長柯文哲表示，每個人都有每個人的想法，但他認為，如果一般旅客是居家檢疫14天，乾脆機師也全部照14天。

柯文哲28日出席萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會，關於日前提及「要講1個謊話，就要講10個謊話去cover那個謊」，遭到指揮中心指揮官陳時中回批「他是在講他自己」。對此，柯文哲回應，「有時候是媒體在傳話。」

柯文哲提到，其實他要講的是說，因為如果是他的話就主張乾脆全部公開，因為當時說如果可以控制就不公開、不能控制才公開，可是問題是控制與不能控制是用哪套標準來決定？所以通常只要公布一個規則以後，就要再去解釋說這個規則是怎麼定出來，最後規則太多就被淹沒。

對於紐西蘭機師一案，柯文哲表示，當時是連他們這些專家都嚇一跳，因為很怕真的是被突破到社區感染，「那不得了！所以當時他（陳時中）應該壓力也很大，我對他（陳時中）講這個事不會太在意啦！有時候媒體在傳話的時候，會讓人家有誤會。」自己不是在講說陳時中說謊不說謊，「不會啦！」只是覺得要解釋，會變成解釋的解釋，這樣太複雜，不如公開透明就算了。

至於現在指揮中心與民航局、航空公司達成初步共識，機組人員居家檢疫變7天，柯文哲說，每個人都有每個人的想法，如果是他的話，一般旅客居家檢疫14天，乾脆機師就全部照14天來，只是要給機師或空服人員一個專區或園區，但專區、園區跟一般社會還是要隔開，園區該如何規劃，以及航空公司要怎處理，這都還要再討論，「當然有時候常常在現實跟理想之間做妥協。」不過中央政府那些感染專家，很多都是他以前的台大同事，所以「他們只要認為還可行，就做吧，我們都會想辦法配合。」

柯文哲話鋒一轉提到，之前那個3天、5天居家檢疫，「以我專業立場來看，那就是破口。」一般來講最好還是平常心啦，雖然現在稍微改成7天，但若問他的話，最理想還是劃專區，然後還是照14天標準，從專區要到一般社會若14天，出來還是要自我管理7天，不然就做核酸檢驗（PCR）。

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