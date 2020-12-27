日本禁外國人入境「台灣不跟進」　莊人祥：先採集中檢疫+加強採檢

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

英國出現變種新冠病毒，傳染力增強70%，日本在發現病例後，將自28日起至明年1月底，禁止所有外國人入境。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台日對於檢疫措施步調不同，台灣很早就針對入境外國人進行嚴格隔離檢疫措施，目前還是會維持14天居家檢疫，並要求在秋冬專案期間，要求入境者須提出3天前核酸檢驗陰性證明。

為了迎接明年春天的東京奧運，日本政府開始逐步實施相對寬鬆的入境規定，甚至考慮實施符合「防護措施」的小規模分散旅遊策略。

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不過，根據《朝日新聞》報導，在新冠病毒發生變異情況之後，日本政府就決定禁止英國和南非入境，未來這項措施將擴及到全球所有國家，從28日起到明年1月底，暫停外150多個國家及地區外國人入境，只有台灣、南韓、中國、越南等11個國家有豁免權。短期商務人士在配合嚴格防疫措施的前提下，可豁免14天的隔離檢疫；中長期居留者，在進行14天隔離檢疫後，也可允許入境。

日本邊境也將於30日起加強管制，從已有變種病毒確診案例國家入境的日本公民，必須提交出境前72小時陰性證明。截至26日，已經發現9個國家有變種病毒確診案例，包括英國、南非、義大利、冰島和澳洲等。

莊人祥表示，日本一天約有3000多人確診新冠肺炎，加上有5例新興病毒株傳入，才會採取嚴格措施。目前台灣對於英國變異株，仍採集中檢疫與加強採檢方向進行，除非未來有文獻顯示，可能有更強的傳染力或變異情形，才會有更嚴厲做法。