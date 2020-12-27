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防變種病毒比照日本鎖國？　莊人祥：2措施擋不住才有更嚴厲做法

▲▼1226指揮中心記者會,指揮官陳時中,疾管署長周志浩,指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

英國變種變毒蔓延，日本28日起將禁止全球150多國入境，只有11國取得豁免權。指揮中心發言人莊人祥表示，台灣目前仍採集中檢疫與加強採檢方向進行，除非未來有文獻顯示，病毒出現更強的傳染力或變異情情，才會有更嚴厲做法。

日本一天約有3000人確診新冠肺炎，加上有5例新興病毒株傳入，該國開始針對邊境加強管制，除了明起禁止外國人入境外，30日起自已有變種病毒確診案例國家入境的日本公明，也需提交72小時陰性證明。

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面對來勢洶洶的變種病毒，台灣也嚴陣以待，要求自英國返台者，均須入住集中檢疫所，今（27）日晚間5時許，將迎來新制上入後首批英國直飛台灣旅客，明年農曆年期間，也可能迎來將近4000名英國留學生返台潮。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣目前還沒有英國變種病毒傳入，這是因為每發現一名確診病例，指揮中心都會請實驗室了解病患哪些基因為陽性，而變種病毒最大的特點，在於會有S基因缺失，但台灣至今都未出現這項情形。

根據WHO統計，截至目前已發現有9國出現變種病毒確診案例，包括英國、南非、義大利、冰島與澳洲等。

被問到未來是否除了英國以外，是否會針對其他國家採取入境集中檢疫或者跟進日本全面鎖國？莊人祥回應，還需看變種病毒傳播與航班往來等訊息做判斷。依照目前措施，集中檢疫與加強採檢就能有防堵病毒，除非未來病毒發生變異，現行措施已無法抵擋，才會採取更嚴格作法。

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