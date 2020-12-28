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華航英國返台班機1人發燒、4人有症狀　18人採檢送昆陽實驗室

記者楊蕓／台北報導

英國出現變種新冠肺炎病毒，華航編號CI0082班機27日搭載127人自英國返台，傳出有1人發燒39度送醫。內政部次長陳宗彥28日在立法院受訪時說明，昨天包含機組員、1人發燒及14天內有症狀的旅客，總共18位採檢，並送昆陽檢驗室檢驗。

▲▼立法院外交國防委員會 內政部次長陳宗彥堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部次長陳宗彥赴立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

陳宗彥28日上午出席立法院外交及國防委員會，就「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」並備質詢。

英國出現變種新冠肺炎病毒，針對英國入境管制，陳宗彥表示，從英國飛回台的航班已經減半，兩家航空公司已有一家暫停航線，此外，所有入境旅客一律到集中檢疫所，滿14天後進行採檢，若入境時有症狀，會立即做採檢。

陳宗彥表示，飛行英國的機組員部分，回台也必須居家檢疫14天，入境先採檢一次，滿14天後採檢第二次，陰性後才自主健康管理。

▲▼華航英國班機返台 乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

▲華航英國班機返台，乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

華航編號CI0082班機27日搭載127人返台，傳出有1人發燒39度送醫，陳宗彥說明，昨天回台旅客有127位，包括114旅客和13機組員，旅客中有一人出現發燒狀況，已送部立桃園醫院做後續採檢，另外有4人在14天內有症狀，昨天已完成採檢，「昨天含機組員，加上有症狀旅客，總共有18位採檢，已送昆陽實驗室檢驗。」

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