日本工藝大師黑木國昭　將嘉義市地標放進玻璃藝術創作

▲日本工藝大師黑木國昭玻璃藝術創作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市地標之一射日塔與市花艷紫荊、阿里山鐵道與檜木文化，全都放進玻璃藝術創作裡；獲得日本最高工藝大師「現代名工」榮譽的黑木國昭，為紀念在台開展20週年，即日起於嘉義市文化局文化藝廊，推出「晶瑩剔透 喜慶雙十」藝術展。市長黃敏惠27日特地前往參觀，近距離欣賞大師之作，讓她充滿感動，讚嘆真是「巧奪天工」。

黃敏惠表示，黑木國昭老師獨有的工法與技巧，率領團隊將玻璃工藝提升至最高境界，令人讚嘆。老師化抽象為具體，展現栩栩如生的意境，闡述對日本與台灣不同美景的感動，實在令人欽佩不已。嘉義市的地標射日塔與市花艷紫荊、阿里山鐵道與檜木文化也入老師作品，嘉義之美透過藝術永流傳，非常感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義市長黃敏惠觀展。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次藝展主軸作品之一〈射日塔與艷紫荊〉，花器正面採用嘉義市花艷紫荊、原生紫斑蝶，以及台灣紋白蝶，利用玻璃組件的最大限度，表現出躍動和立體感；背面則運用雕刻方式，複合黃白金箔等材料，呈現射日塔、牆之道和成群的台灣肖楠與黑松，展現嘉義公園的多樣風貌。

另外，黑木老師視察阿里山森林鐵路車庫園區後，靈感俱現，完成〈阿里山鐵道與檜木文化〉，其正面細膩描繪在阿里山雲海中，富含歷史意義的蒸汽火車冒著煙前進，背面則聳立著樹齡約2300年的台灣紅檜「第二代神木」—「香林神木」，極具紀念意義；另一作品〈阿里山〉浮雕燈飾，使用工房原創色彩，精細計算形成相互重合的薄玻璃層，以噴砂方式表現台灣風景。燈罩呈現阿里山雲海、日出及櫻花與火車的優美景緻，燈柱則把阿里山雄壯屹立的神木與姊妹潭的唯美優境、光影變化，盡收於作品當中。

文化局表示，在嘉義市政府力邀之下，黑木國昭曾親訪嘉義、考察文史資料，也以嘉義公園、阿里山鐵道、神木等為創作題材，搭配多元玻璃工藝技法，將嘉義在地風情融入作品當中，嘉義之美因藝術永流傳；本次展覽一共展出76件作品，除有嘉義特別新作外，也增添部分以往未曾公開的館藏作品，要與大家分享，展期自即日起至明年1月10日止，歡迎市民朋友前來感受玻璃工藝之美。

黑木國昭，西元1945年出生，日本九州宮崎縣人，是日本國寶級的現代玻璃藝術創作者。年輕時曾服務於山谷玻璃有限公司，從那時候起，便著迷於玻璃的光芒與美麗，經過數十年來的努力，他完美地融合了日本傳統美學與西方玻璃藝術，開闢出獨樹一格的玻璃藝術世界。更於1991年，榮獲日本「國家卓越技能者」稱號，擁有「現代名工」的美譽，其作品獲得日本皇室永久典藏。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感