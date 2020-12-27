防變種病毒擴散　陸宣布停飛中英定期客運航班

▲大陸民航局宣佈暫停中英間定期航班、圖為北京首都機場。（圖／記者任以芳攝）



記者曾俊豪／綜合報導

隨著多國爆出變異新冠病毒，中國大陸民航局今（27日）宣布，依據國務院聯防聯控機制要求，將自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。 民航局同時要求，相關的中外航空公司需做好取消航班的旅客安撫以及機票退改等服務工作。

英國變異新冠病毒「B.1.1.7病毒株」已在海外擴散，除日本外，包含法國、馬來西亞等國家也都出現確診案例。據先前曝光研究，此變異病毒的傳染力較原先病毒強70%。

▲英國變種新冠病毒已傳入多個國家。（圖／路透）

《中國民航報》報導，為妥善應對英國變異新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，自2020年12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行。

民航局在相關通知指出，該決定是依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國國境衛生防疫法》、《中華人民共和國突發事件應對法》和《中華人民共和國民用航空法》等，暫停中應定期客運航線航班運行將延續到2021年1月10日24時。

另，日本新冠肺炎（COVID-19）疫情入冬後便加劇，由於近日又傳入至少5例英國變種病毒「B.1.1.7病毒株」，日本政府已宣布，從28日起暫時禁止所有外國人入境，初步持續到明年1月底為止。

▲北京首都機場。（圖／記者任以芳攝）