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擁台灣豬標章！鬍鬚張便當竟是「西班牙紅麴肉」　店家無奈回應

 記者蔡儀潔／綜合報導

知名滷肉飯店「鬍鬚張」日前在粉絲團張貼「台灣豬標章」，不過有民眾發現，這款「紅麴燒肉便當」肉品產地是來自西班牙，質疑是否涉及標示不實。對此鬍鬚張表示，說當初有主動向畜產會說明，公司的確有少數產品不是台灣豬，但中央畜產會還是發給他們標章。

▲▼ 擁「台灣豬標章」卻賣「西班牙紅麴肉」 鬍鬚張：撤下標章 。（圖／東森新聞）

▲  鬍鬚張擁「台灣豬標章」 。（圖／東森新聞）

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據《東森新聞》報導，鬍鬚張的招牌之一紅麴燒肉便當，豬肉產地標示來自西班牙，不過在臉書官網上卻是標榜全分店都使用台灣豬標章。根據《食安法》規定，使用進口豬卻張貼台灣豬識別標章恐涉及標示不實，最高可罰400萬元，還會被註銷標章。

▲▼ 擁「台灣豬標章」卻賣「西班牙紅麴肉」 鬍鬚張：撤下標章 。（圖／東森新聞）

▲紅麴燒肉便當豬肉產地標示來自西班牙。（圖／東森新聞）

對此鬍鬚張公關經理林振益表示，當初在申請的時候，也有告知「我們大概有一到兩項產品，沒有使用台灣豬肉類的產品，但中央畜產會這邊也說可以，也把標章給我們」。

▲▼ 擁「台灣豬標章」卻賣「西班牙紅麴肉」 鬍鬚張：撤下標章 。（圖／東森新聞）

▲鬍鬚張公關經理林振益 。（圖／東森新聞）

林振益接著稱，目前在把問題釐清之前，會把標章先下架，不會讓它在官網或粉絲頁上面出現，並強調所有產品來源都有誠實標示，民眾不用擔心。

中央則表示，如果民眾發現有其他店家擁有台灣豬標章，卻使用進口豬肉可以進行檢舉，違者一律開罰嚴懲。不過台灣豬標章準則在哪，畜產會恐怕必須再對外清楚說明。

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