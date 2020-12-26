入冬最強寒流要來了！氣溫溜滑梯↘曲線圖曝　低溫1天暴跌12°C

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣晴朗，中央氣象局表示，明日將有鋒面通過，東北季風也會稍微增強，下周二天氣回穩回暖。下周三寒流南下，各地氣溫溜滑梯下降，北台灣空曠地區下探5度，相比周二低溫暴跌12度，跨年夜台北測站預計只有7.4度，將是2000年以來最冷跨年夜。

▲下周氣溫如溜滑梯下降。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

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氣象局預報員陳伊秀表示，明日有鋒面通過帶來水氣，迎風面的北部、東半部有雨，東北季風也會增強，周日到下周一天氣偏涼，白天高溫約20度，周二東北季風減弱，高溫回暖至23到24度，而周日到下周二早晚低溫差不多，均約17到19度。

下周三將有入冬以來最強寒流南下，這波冷空氣的冷平流較厚，因此冷空氣影響時間也會較長，預計到周五都相當寒冷，在冷空氣撲台的第一天，也就是周三夜晚，北台灣的氣溫最低，而南台灣變冷的時間較晚，預計周四最冷。

下周三寒流襲台全台有感，台南以北、宜花等地低溫僅8度，空曠地區5到6度，高屏、台東約10到11度；高溫方面，北台灣整天都很冷，最高溫僅9到10度，且不一定出現在白天，中部高溫14到18度、南部19度。

陳伊秀指出，跨年夜台北測站預計將下探7.4度，根據氣象局統計近20年來跨年夜氣溫，目前是2004年的7.6度最低溫，等於今年有機會打破紀錄，另外下周三因水氣搭配冷空氣影響，北台灣1000公尺以上高山，如陽明山、七星山、大屯山、太平山等有機會降雪。

▲下周寒流南下全台天氣都相當寒冷。（圖／記者李毓康攝）

陳伊秀表示，近年來最冷的是2016年霸王級寒流，當年陽明山降雪、台北平地氣溫下探4度，這一波冷空氣就預報來看，還沒有達到當時的強度，不過仍需持續觀察。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，明天中午後北方鋒面系統南下，中部以北會有短暫陣雨，甚至南部也有零星降雨的機會，週日晚間隨鋒面通過，東北季風增強，下周一北部低溫又會略為下滑至15度，不過水氣不多，降雨會比較侷限在東北角及宜蘭一帶，中南部則沒有明顯影響。

下周二短暫回暖後，周三寒流報到，各地氣溫都會溜滑梯式的快速下滑，同時中部以北都會有比較明顯的雨勢，周四跨年當天各地迎來這波寒流最低溫，北部、中部最低溫來到7-8度，南部、花東也只有9-10度，空曠地區都會再低個1-2度，預計周六才會回暖。