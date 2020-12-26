紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中不排除求償：請法制研析「趨嚴處理」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

染疫紐西蘭籍機師（案765）造成同班機執勤同事2人航空器感染與1名廣達集團女員工染疫成本土病例，匡列近300採檢，還有40餘人需居家隔離，包含治療、採檢、疫調費用初估可能就達到600萬，卻要全民埋單。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26日）表示，將請法治組研析，有違規部份進行裁處，也不排除求償，「朝比較嚴格的方向執行」。

該起航空器感染始於一名國籍航空女性台籍機師確診（案760），調查發現同機執勤的紐籍機師（案765）當時有咳嗽症狀又未配戴口罩，進一步採檢確認染疫，另又增加一名日籍機師（案766）確診，研判台籍機師與日籍機師皆為遭紐籍機師傳染。

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▲案765國內活動軌跡。（圖／曾梓倩製）

後來對紐籍機師展開疫調，相關接觸者與行蹤時一度說想不起來，沒有提及與廣達集團女員工接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，該女列接觸者採檢確診，成本土個案。針對疫調不實的部份，桃園市衛生局已經依傳染病防治法從重開出30萬元處分。

然而紐籍機師相關作為不遵守防疫規範，所造成後果嚴重耗費社會成本，媒體提問是否會提告。陳時中表示，會請法制做相關研析，違規的部份一定會就責，不過病人權益則一樣會去保障。

研析所指是裁處或者求償，陳時中強調要依法行政，需要相關事證蒐集清楚才釐清要如何處理，並不排除求償，且會建議趨嚴處理。

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