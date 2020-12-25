本土病例效應！公布案771隔天「通報採檢量暴增1倍」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生機師於航空器群聚染疫事件，後續還爆出接觸者廣達女員工（案771）確診成本土病例，緊張情緒蔓延。根據中央流行疫情指揮中心統計，國內12月份前期平均每日通報採檢146例，但22日公布本土病例後，隔（23）日單日採檢量隨即竄升至312例，比平日增加一倍。

國內於12月20日公布機師群聚，從原本確診的台籍女機師（案760）進一步查出紐西蘭籍機師（案765）與日籍機師(案766)2名同事染疫，他們三人曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），由於紐籍機師於機上已有症狀，研判另兩人受其感染，為一起航空器感染事件。

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後續於22日確認國內出現本土病例，與紐籍機師密切接觸的廣達集團女性員工（案771），且出入公共場所，但這些他在疫調時並未詳實告知，是透過警政單位調查才發現整起案件。指揮中心還公布兩人足跡，提醒民眾注意。

根據指揮中心統計，12月1日至20日平均每天通報採檢個案數為146例，從機師染疫事件公布後，21日起至24日每天通報都超過200例，其中在22日公布本土病例後，23日單日通報更達到312例，通報醫院區別以北區及台北區較多。