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11天增24例本土確診　大連「24小時輪班」全力核酸檢測

▲▼大連核酸檢測實驗室24小時輪班作業。（圖／取自央視新聞）

▲大連核酸檢測實驗室24小時輪班作業。（圖／取自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

面對大連市自本月15日起到25日，已累計報告新增24例本土新冠肺炎確診、22例本土無症狀感染者，大陸官媒《央視》報導，遼寧省大連市正啟動全員檢測作業，核酸檢測實驗室採24小時輪班作業，為疫情防控爭取時間。

報導曝光隨著大連市展開全員核酸檢測，第三人民醫院的核酸檢測實驗室開始超負荷運轉、機器24小時不停歇的現況，醫院中，工作人員實施24小時輪班作業，輪流倒班。官方通報，截至25日，大連市全員核酸檢測採樣475.65萬人次，已出結果313.1萬人次。

大連市第三人民醫院檢驗科主任徐永成說，核酸檢測樣本在進入實驗室後，要經過訊息輸入、核酸提取、基因擴增、結果分析等環節，一份報告出爐需要4到4個半小時；由於全員核酸檢測，送檢樣本數量激增，前期處理需耗費大量時間。

▲▼大連核酸檢測實驗室24小時輪班作業。（圖／取自央視新聞）

▲高壓的工作環境下，大連醫護人員在防護服寫上「大連加油」等文字。（圖／取自央視新聞）

目前，大連第三人民醫院中，有3套新冠病毒核酸檢測設備，有PCR上崗証的人員有17名，並有1台快速檢測儀；另在大連市中心醫院的移動方艙實驗室，每2.5到3個小時就能出一份核酸檢測報告，日單管檢測量達5000管，大連大學附屬中山醫院的方艙CT，現在每天檢查50到60人，比平時增加一倍。

由於近日密集性疫情引發關注，大連市政府25日傍晚召開發布會。對於此輪疫情如何發生，官方通報稱，本月15日，大連市金普新區發現4例新冠病毒無症狀感染者，隸屬於大連浩涵勞務公司，在大連港從事進口冷鏈食品搬卸工作，4人同為一班組工友。

隨後，大連市金普新區啟動封控管理，人員送至隔離酒店、安排核酸檢測，目前大連已累計報告新增24例本土新冠肺炎確診、22例本土無症狀感染者，大陸國務院聯防聯控機制和國家衛生健康委高度重視，22日派出工作組趕赴大連指導協助疫情調查處置工作，宣布展開全民核酸檢測，嚴控人員出入。

對於疫情發生是否與冷鏈疫情有關，大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友說，大連本輪疫情源頭尚不明晰，還需要進一步對病例情況進行分析；此外，擁有1.5萬名學生的大連海洋大學因為一名學生檢測呈陽性，全校22日停課並實施封閉管理，進行全面篩檢。

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